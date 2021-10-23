نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقديم وزارة الدفاع 1443 عبر بوابة التجنيد الموحد tajnid.mod.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقديم وزارة الدفاع 1443 ، أعلنت وزارة الدفاع السعودية عن فتح باب القبول الموحد لتجنيد الرجال والنساء في الوظائف العسكرية رتبة جندي ورتبة نقيب عبر بوابة التجنيد الموحد tajnid.mod.gov.sa، كما أكدات الوزارة على أن التقديم على وظائف وزارة الدفاع يبدا يوم الثلاثاء 24 أكتوبر 2021 الموافق لـ 18 لربيع الأول 1443هـ. بالإضافة إلى ذلك أوضحت الوزارة في بيان رسمي على الموقع الالكتروني الخاص بها عن شروط التقديم على وزارة الدفاع عبر بوابة القبول الموحد لكل الراغبين من كلا الجنسين في الالتحاق بوظائف القوات المسلحة السعودية بمختلف فروعها. ومن خلال موقع ثقفني الاخباري سنبين لمتابعين الكرام في المملكة العربية السعودية بشكل مفصل على رابط تقديم التجنيد الموحد على وظائف وزارة الدفاع للنساء والرجال.

تقديم وزارة الدفاع 1443

بمجرد نشر بيان وزارة الدفاع السعودية في الموقع الرسمي للوزارة ازداد البحث بشكل مكثف عبر محرك بحث جوجل ومنصات مواقع التواصل الاجتماعي من قبل الرجال والنساء عن خطوات تقديم وزارة الدفاع 1443 على وظائف القوات المسلحة في مختلف الرتب: رتبة جندي، جندي أول، عريف، وكيل رقيب، رقيب. وفي كافة القوات التي تظم كل من : القوات الجوية الملكية السعودية، قوة الصواريخ الاستراتيجية. القوات البحرية الملكية السعودية، قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي وكذلك قيادة القوات المشتركة والخدمات الطبيبة للقوات المسلحة السعودية.

رابط تقديم وزارة الدفاع 1443

يستمر البحث في المملكة عن التسجيل الموحد وزارة الدفاع. بغية التقديم على وظائف القوات المسلحة 1443 للرجال والنساء المعلن عنها سابقا. كما تم تحديد يوم 24-10-2021 الموافق لـ 18-03- 1443 كموعد لبداية عملية التسجيل في وزارة الدفاع السعودية. من خلال اتباع جميع الخطوات والمعلنة في البيان الرسمي للوزارة. والمدرجة ادناه بشكل مفصل ودقيق:

أولا لكل من يرغب في التسجيل في وظائف وزارة الدفاع 2021 – 1443 يجب عليه الدخول إلى رابط بوابة القبول والتجنيد 1443 بعدها يجب إنشاء حساب جديد بالضغط على مربع “تسجيل”. كتابة جميع البيانات الشخصية الخاصة بالمتقدم ثم الضغط على عبارة تسجيل الدخول، سوف يتم ارسال لكل رمز للتحقق علي هاتفك إدخال رقم التحقق المرسل لك في مكانه المخصص. وأخيرا الضغط على أيقونة “حفظ” ولكل من يرغب في معرفة خطوات تقديم وزارة الدفاع 1443 بشكل مفصل ودقيق. ما عليه سوى الاطلاع على الفيديو المدرج ادناه.

شروط التقديم على وزارة الدفاع للرجال

علاوة على ذلك يجب على كل مواطن ومواطنة سعودية ترغب التسجيل في وظائف وزارة الدفاع 1443 التي تم الإعلان عنها في الأيام القليلة الماضية من قبل الإدارة العامة للقبول والتجنيد الموحد معرفة أولا شروط تقديم وزارة الدفاع للنساء والرجال والتي جاءت كالتالي:

يجب ان يحوز المتقدم على وظائف وزارة الدفاع 1443 الجنسية سعودية، كما يتم استثناء من هذا الشرط كل من نشأ مع والده في فترة خدمة للبلاد السعودية خارج أراضي المملكة.

حسن السيرة والسلوك والخلق الطيب، وان لا يكون تم الحكم سابقا على المتقدم بجناية في أحد الجرائم المخلة بالأمانة والشرف.

العمر يجب أن لا يقل عن 18 عاما

كذلك عدم حصول المتقدم على تعيين كموظف في أحد الجهات الحكومية السعودية.

وجوب توفر المؤهلات العلمية للتقدم والتسجيل في وظائف وزارة الدفاع 1443.

أيضا من الشروط التي وضعتها وزارة الدفاع السعودية عدم زواج المتقدم من زوجة اجنبية.

عدم التعرض للفصل سابقا من أحدى القطاعات العسكرية بالمملكة، وعدم الالتحاق في الخدمة العسكرية

من الواجب النجاح في اختبار المقابلة الشخصية، واختبارات اللياقة البدنية، واختبار التخصص.

طول المتقدم أكثر من (160) سم، وأن يكون لائقا من الناحية البدنية.

يجب اجتياز جميع الإجراءات والاختبارات الخاصة بالقبول والنجاح فيها.

شروط القبول والتقديم للنساء

أن تحمل الجنسية السعودية ويستثنى من ذلك من نشأت مع والدها أثناء خدمته للدولة خارج السعودية

أن تكون حسنة السيرة والسلوك

غير محكوم عليها بالإدانة في جريمة مخله بالشرف والأمانة.

أن تكون لائقة من الناحية الطبيبة

ليست موظفة في أي جهة حكومية أخرى

السن المتقدمة أن لا يقل عن 21 سنة ـون لا يزيد عن 40 عاما.

الطول الحد الأدنى للطول (155) سم.

المؤهل العلمي الثانوية العامة او ما يعادلها

الحصول على بطاقة الهوية الوطنية مستقلة.

غير متزوجة من رجل اجنبي.

اجتياز المقابلة الشخصية وجميع الاختبارات بنجاح مع توفرها على المؤهلات التي تحددها اللائحة التنفيذية .

وظائف وزارة الدفاع التجنيد

كما اكدنا لكم سابقا فقد أكدت وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية عن بداية عملية القبول والتجنيد الموحد للنساء والرجال المرحلة التاسعة في مختلف فروع القوات المسلحة والتي ذكرناها في أعلى المقال للالتحاق بالخدمة العسكرية من رتبة جندي إلى رتبة رقيب، ويجب على كل من يرغب في الحصول على وظيفة بالقوات المسلحة السعودية ما عليه سوى تقديم وزارة الدفاع 1443.