نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف الدعم السكني لشهر اكتوبر 1443 كم باقي للدعم السكني صندوق التنمية العقاري في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صرف الدعم السكني لشهر اكتوبر 1443 ، يستمر البحث في المملكة العربية السعودية عن متى ينزل الدعم السكني لشهر اكتوبر 1443 المقدم من طرف صندوق التنمية العقارية بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ويعد برامج الدعم السكني الذي استحدثته الحكومة السعودية من اجل مساعدة جميع مواطني ومواطنات المملكة من الفئات الهشة وأصحاب الدخل الضعيف عبر تقديم مبالغ مالية شهرياً عبر الحسابات البنكية للمستفيدين من برنامج سكني لمساعدتهم في حل مشاكل السكن خاصة بالنسبة للأسر التي لا تمتلك مسكن لائق للسكن، ومن خلال موقع ثقفني الإخباري سوف نتعرف على كل التفاصيل والشروط الأساسية لاستحقاق الدعم السكني ورقم الدعم السكني كم سنوضح لكم متى ينزل الدعم السكني لشهر أكتوبر كي يتمكن الأفراد المستوفون لشروط الاستحقاق الاستفادة من قيمة الدعم.

موعد صرف الدعم السكني لشهر اكتوبر 1443

يزداد البحث عبر محرك بحث جوجل ومنصات مواقع التواصل الاجتماعي عن موعد نزول الدعم السكني لشهر أكتوبر 1443، حيث أعلن صندوق التنمية العقارية في وقت سابق عن اليوم المحدد لصرف الدعم السكني والذي يصادف 24 أكتوبر 2021 الموافق لـ 18 ربيع الاول 1443هـ لكل الأشخاص المتقدمين على الدعم والذين تتوفر فيهم شروط لاستحقاق والاحكام المحددة في برنامج الدعم السكني.

متى ينزل الدعم السكني لشهر اكتوبر

كما اكدنا لكم سابقا في الفقرة الثانية من هذا المقال فإن يوم 21-10-2021 الموافق لـ18-03-1443 هو موعد صرف الدعم السكني لشهر اكتوبر 1443 لجميع المستفيدين الذين تتوفر فيهم الشروط الأساسية لاستحقاق الدعم السكني 144، حيث قدم صندوق التنمية العقاري الذي أنشئته الحكومة السعودية منذ بدايته في يونيو 2017 تقديم اكثر من 31 مليار ريال سعودي كدعم مالي للمستفيدين من الأسرة المحتاجة والعائلات التي لا تمتلك سكن مناسب للعيش.

الشروط الأساسية لاستحقاق الدعم السكني

بمجرد اطلاق صندوق التنمية العقارية في المملكة العربية السعودية سنة 2017 تم ادراج العديد من شروط استحقاق الدعم السكني والتي جاءت كالآتي:

يجب أن يكون الفرد الذي يرغب التقديم على للدعم السكني سعودي الجنسية. أن لا يكون للعائلة السعودية سكن مناسب. عمر المتقدم يجب ان لا يقل عن خمسة وعشرون سنة عند تاريخ التقديم. عدم امتلاك أي عقار للشخص المتقدم على الدعمي السكني. الإقامة الدائم داخل تراب المملكة العربية السعودية. عدم استفادة الأسرة من اي دعم سكني حكومي او خاص. استمرارية استيفاء شروط استحقاق الدعمي السكني عند تاريخ التقديم على الدعم المالي.

طريقة التسجيل في سكني

بعد ان تتوفر في المواطن السعودي شروط الأهلية والاستحقاق التي اعلنت عنها سابقا وزارة الاسكان في المملكة العربية السعودية يمكن التسجيل في سكني بشكل الكتروني وبكل سهولة من خلال اتباع جميع الخطوات المدرجة ادناه بوضوح وبشكل مفصل:

الدخول على منصة سكني.

ثم النقر على التسجيل في خدمات الدعم السكني.

كتابة رقم الهوية الخاص بك وتاريخ ميلادك والنقر على عبارة تسجيل في الدعم السكني.

تدوين البريد الإلكتروني الخاص بك ورقم الهاتف

طلب الحصول على الدعم السكني.

كتابة كلمة السر المرسلة اليك عبر هاتفك

بعدها يجب النقر على مربع التسجيل في الدعم السكني.

الموافقة على شروط وأحكام الدعم السكني.

الإجابة على الأسئلة المتعلقة بإقامتك حاليا.

وأخيرا تأكيد صحة البيانات الخاصة بك

رقم الدعم السكني

أعلنت وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية عن رقم الدعم السكني الموحد 199090 من اجل الإجابة على كافة استفسارات المواطنين والمواطنات المتعلقة بالدعم السكني وموعد صرفه، كما تسعى الوزارة للتواصل الفعال مع كافة الأفراد والعائلات المستفادة من الدعم السكني من خلال التوجيه أثناء تقديم الاعتراض والاستفسار عن كل ما يتعلق بالدعم وموعد صرف الدعم السكني لشهر اكتوبر 1443.

إلى هنا نصل إلى نهاية هذا المقال والذي تحدنا فيها بشكل مفصل ودقيق عن موعد نزول الدعم السكني لشهر اكتوبر 1443 حسب الاخبار الصادرة من صندوق التنمية العقاري كما وضحنا للمابعين موقع ثقفني الاخباري طريقة التسجيل في دعم سكني المخصص للعائلات التي لا تمتلك سكن لائق للعيش والذي اعلنت عنه الحكومة السعودية في وقت سابق من شهر يونيو 2021، وبذلك نكون قد اكدنا لكم الموعد الرسمي لصرف الدعم السكني لشهر اكتوبر 1443