حاسبة التمويل الشخصي بنك الرياض 1443 برامج متطورة للتمويل

حاسبة التمويل الشخصي بنك الرياض تمكنك من اختيار البرنامج المناسب لك وعدد الأقساط التي تستطيع سدادها في كل شهر، حيث يعتبر تمويل البنك في المملكة العربية السعودية متوافق مع كافة أحكام الشريعة الإسلامية بشكل تام مع القدرة على تمديد مدة السداد والحصول على هامش ربح تنافسي من اجل التيسير على العميل .

حاسبة التمويل الشخصي بنك الرياض

تعمل الحاسبة المتطورة بنك الرياض في شأن مساعدة العميل على اختيار الأنسب له من برامج التمويل المختلفة للبنك سواء الشخصي أو تمويل عقاري أو تمويل السيارات بما يتناسب في هذا الإطار مع قدرة المقترض في دفع الأقساط وفقا لإجراءات سهلة يمكن للعميل الدخول فيها أون لاين دون الحاجة إلى زيارة البنك وإضاعة الوقت.

عروض بنك الرياض التمويل الشخصي

برنامج حصاد المكافآت ويطلق عليه أيضا اسم برنامج الولاء يقوم بمنح العميل عدد من النقاط يمكن استبدالها بالعديد من المكافآت

يقدم بنك الرياض عدد من البطاقات الائتمانية التي تستمتع بالمزيد من الباقات المتميزة

تغطية كافة المتطلبات المالية سواء الحالة أو المستقبلية

إعطاء الفرصة للعميل التعامل مع البنك مباشرة عن طريق الفروع أو إلكترونيا في أي وقت.

حاسبة القروض

تعتمد الحاسبة على عدد من النقاط يكون من أهمها

الحصول على السيولة النقدية التي تحتاج إليها بدون إلزام العميل تحويل الراتب إلى البنك

يعمل البنك على تمديد فترة سداد القرض لتصل إلى 60 شهرا

تمكنك الحاسبة المذكورة من التمويل الشخصي الذي قد يصل إلى 300 ألف ريال سعودي

توفير العديد من خيارات السداد التي تتصف بالمرونة المطلوبة والتي يحتاج إليها العميل

شروط القروض للعسكريين بنك الرياض

ضرورة زيادة عمر طالب التمويل عن 18 عاما

كون صافي راتب العميل 3.000 ريال سعودي بحد ادني

ضرورة مراعاة بالنسبة للرتب العسكرية ما يكون من العمر التقاعدي

مدة السداد في التمويل الشخصي للعسكريين تصل إلى 60 شهرا

يعمل بنك الرياض في المملكة العربية السعودية في حالة وفاة المقترض على إعفاء ورثة العميل من الديون المستحقة عليه ودفع الأقساط الخاصة بالقرض بشرط تبليغ البنك وتقديم المستندات المطلوبة في هذا الشأن .