عرض 100 ألف فورى خلال 24 ساعة بدون كفيل ولا تحويل الراتب وشروط سهلة

عرض 100 ألف فورى خلال 24 ساعة ، عرض تمويلي ميسر وسريع ، بشروط سهلة وغير معقدة ومتطلبات بسيطة لاستكمال الطلب ، أحد العروض التمويلية التي يبحث عنها الكثير من المواطنين الراغبين في الحصول على مبالغ مالية كبيرة بتسهيلات عديدة في السداد ، بما يتناسب مع الراتب الشهري لهم ، وقد وفرت شركة التيسير للتمويل في المملكة العربية السعودية ، عرض التمويل الشخصي بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري للعميل ، وبدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري للمتقدم بالطلب.

عرض 100 ألف فورى خلال 24 ساعة من شركة التيسر للتمويل

شركة التيسر للتمويل واحدة من أهم شركات التمويل بالمملكة ، والتي تقدم مجموعة متنوعة ومتميزة من المنتجات التمويلية التي تلبي احتياجات العملاء بشروط ميسرة ومتطلبات بسيطة ، كما تعمل الشركة علي سرعة إيداع مبلغ التمويل التي يحتاج إليها العميل ، وذلك من خلال موافقة سريعة علي الطلب ، وتوفر شركة التيسير للتمويل للعملاء العديد من المزايا عند التقدم بطلب للحصول على التمويل الشخصي ، وسوف نوضح في هذا المقال تلك المزايا التي تقدمها الشركة للمواطنين عند طلب تمويل شركة التيسير الفورى .

قامت شركة التيسير للتمويل بالمملكة بتصميم عرض التمويل الشخصي ليكون متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بالمملكة. موافقة فورية وسريعة من الشركة علي طلب التمويل ، وذلك خلال 24 ساعة فقط من التقدم بالطلب. تمويل شركة التيسير لا يحتاج إلى وجود كفيل أو ضامن. الشخص المتقدم بالطلب يمكنه الاستفادة من عرض شركة التيسير بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري للعميل. تقدم الشركة للعملاء من خلال هذا العرض مبالغ مالية كبيرة والتي يمكن أن تصل قيمتها حتي 100 ألف ريال سعودي. مدة سداد مبلغ التمويل يمكن أن تبدأ من 12 شهر ، وتصل حتي 60 شهر. توفر شركة التيسير للتمويل المنتج بهامش ربح تنافسي وثابت حتي نهاية مدة التمويل. تتيح الشركة للعملاء إمكانية التسوية المبكرة لمبلغ التمويل في أي وقت.

من يمكنه التقدم بطلب للاستفادة من التمويل الشخصي من شركة التيسر للتمويل

المواطن السعودي يمكنه الاستفادة من تمويل شركة التيسير.

عمر الشخص المتقدم بالطلب يجب ألا يقل عن 21 سنة ، وذلك عند طلب التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب من شركة التيسير للتمويل.

الراتب الشهري للشخص المتقدم بالطلب يجب ألا يقل عن 5000 ريال سعودي.

مدة الخدمة في الوظيفة يجب ألا تقل عن 6 أشهر ، وذلك لاستكمال إجراءات طلب الحصول على التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب من شركة التيسر للتمويل في المملكة العربية السعودية.

أهم الأوراق والمستندات اللازمة لاستكمال طلب تمويل شركة التيسير بدون كفيل ولا تحويل الراتب