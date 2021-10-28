رابط وخطوات تسجيل الدخول إلى مركز قياس الإلكتروني 1443 هـ

اختبارات القياس هي أحد الاختبارات المُقدمة من جهة المركز الوطني للقياس حيث يخوضها طلاب المرحلة الثانوية قبل دخول المرحلة الجامعية، حيث بمقتضاها يتم الوقوف على قدرات الطالب في مختلف المواد بهدف قياس القدرات الذهنية للطالب لاختيار التخصص الذي يناسبه وكيفية الانخراط في الحياة الجامعية فيما بعد، هذا ونرصد لكم رابط وخطوات تسجيل الدخول إلى مركز قياس الإلكتروني وذلك للراغبين في خوض الاختبارات.

خطوات التسجيل في اختبارات قياس 1443 هـ

نشرح لكم بالتفصيل خطوات التسجيل باختبارات القدرة المعرفية التي يتم إجرائها من خلال المركز الوطني للقياس إلكترونياً:

أولاً، الولوج إلى مركز قياس الإلكتروني .

قم بإضافة رقم السجل المدني ثم أضف كلمة المرور بصورة صحيحة.

تجد أمامك خيار “أنا لست روبوت” والغرض منه التحقق من المستخدم ثم اضغط على “تسجيل الدخول”.

توجه للقائمة الرئيسية التي ينسدل منها بعض الاختيارات، اختر منها الاختبارات المتاحة.

اختر أيقونة “اختبار القدرة المعرفية” ومن ثم يجب عليك تحديد نوع الاختبار سواء “ورقياً أو عبر الحاسب الآلي”.

اضغط على كلمة “التسجيل” ثم قم بمراجعة كافة الشروط والأحكام وأعد قرائتها جيداً.

اضغط على كلمة “التالي” قم فعل خيار “مشاركة الموقع” ومن ثم حدد المركز الأقرب إليك لخوض الاختبار.

بادر بتحديد الموعد المناسب لك وراجع البيانات الخاصة بك بدقة.

بعد الضغط على مراجعة البيانات، اضغط على “تقديم الطلب” وانتظر الانتهاء من الأمر.

يتوجب عليك دفع قيمة الاختبار بالطريقة التي تناسبك ثم توجه بالضغط على “تأكيد الحجز”.

رابط تسجيل الدخول إلى المركز الوطني للقياس

يستطيع كل طالب وطالبة بالمملكة تسجيل الدخول إلى المركز الوطني للقياس من “هنا” حتى يتسنى لهم التقديم لدخول الاختبارات الورقية والتعرف على النتائج الخاصة بهم بشكل طبيعي، فقط عليك اتباع الخطوات التالية: