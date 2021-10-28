عروض شركة التيسير لتقسيط السيارات ومميزات برنامج 50/50

شركة التيسير لتقسيط السيارات من أهم الشركات المتخصصة في تقديم حلول تقسيط السيارات من بدون بنوك في المملكة العربية السعودية وهي تنافس في عروضها كبرى الشركات من بينها عروض تقسيط سيارات عبداللطيف جميل فإن كنت ترغب في التعامل مع شركات تقسيط سيارات مستعملة أو جديدة يمكن الحصول على التمويل المقدم خصيصًا من أجل تقسيط السيارات من الشركة وسوف نوفر عروض التيسير للتقسيط السيارات بالتفصيل.

شركة التيسير لتقسيط السيارات

تعد الشركة واحدة من أهم شركات تقسيط السيارات حيث توفر أكثر من برنامج يمكن للعملاء من خلاله امتلاك السيارة المفضلة لديهم، ومن أهم تلك البرامج:

برنامج 50/50 من شركة اليسر

يتيح هذا البرنامج بعض المميزات للراغبين في شراء السيارات بالتقسيط وهي:

مزايا برنامج 50/50 لتقسيط السيارات

إمكانية سداد دفعة أولى بقيمة 50% من إجمالي ثمن السيارة، على أن يتم تأجيل المتبقي بنسبة 50% كدفعة أخيرة.

يمكن تقسيط السيارة لمدة سنة أو سنتين حسب رغبة العميل.

يتاح للعميل في حالة رغبته الحصول على تأمين شامل خلال فترة التقسيط.

من غير الضروري إحضار كفيل للعميل.

متوفر أيضًا الإرجاع ولكن بعد توافر مجموعة من الأحكام.

شروط التقسيط بنظام 50/50 شركة التيسير

وتكمن الشروط والمعايير المطلوبة للتقسيط في التالي:

تقبل الشركة الطلب من العملاء أصحاب العمر من 21 عامًا وحتى 65 عامًا.

ضرورة بقاء العميل 3 أشهر كخدمة في مقر عمله.

استيفاء العميل لمبادئ التمويل.

امتلاك العميل لرخصة القيادة.

أن يكون العميل من أصحاب الرواتب التي تبدأ من 4 ألاف ريال شهريًا.

طريقة الحصول على تقسيط سيارات التيسير

وعن آلية طلب تمويل تقسيط سيارات من خلال الشركة فهي: