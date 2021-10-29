شروط تمويل شخصي 100 ألف ريال بدون تحويل راتب أو كفيل بأسهل وأسرع إجراءات شركة النايفات

تمويل شخصي 100 ألف ريال بدون تحويل راتب أو كفيل شركة النايفات هي من أفضل شركات القروض بالسعودية، حيث توفر الحلول المالية مرنة في السداد للقطاعين الحكومي والخاص ببرامج تمويل (التورق والمٌرابجة والإجارة)، وكلها تتماشى مع أحكام الشريعة الإسلامية فيما تضمن الحقوق لأنها مرخصة من مؤسسة النقد العربي السعودي بمزاولة التمويل بأنواعه حسب التيسيرات التي توفرها للعملاء تتمثل في أطول فترة سداد ولا تطلب الشركة ضامن أو تشترط تحويل الراتب عليها بل بكل سهولة تعطي المال لمساعدة المواطنين من السعوديين (فقط) على تحسين المعيشة وتحقيق أهدافهم في الحياة.

تمويل شخصي 100 ألف ريال من النايفات

توفر النايفات عدة منتجات منها إذا كنت تريد القرض بدون كفيل أو تحويل راتب ويعد هذا النوع الأكثر بحثاً وطلباً من المواطنين رجال ونساء في المملكة، وهذا ضمن التسهيلات والمزايا الموجودة بالشركة، بالإضافة إلى إمكانية تجديد التمويل بالتقسيط المريح بأطول فترة سداد تصل إلى خمس سنوات، وذلك مع احتساب قيمة الالتزامات الشهرية من أجل تحديد نسبة القسط الشهري بحيث لا يتعارض مع الدخل منعاً للتعثر والتأثير بالسلب على السجل الائتماني فيما يتعارض مع طلب قرض بعد ذلك.

شروط تمويل شخصي 100 ألف ريال بدون تحويل راتب أو كفيل

حددت النايفات بعض معايير الاستحقاق وهي كالتالي:-

الشركة تقدم المنتجات للسعوديين الجنسية رجال ونساء.

أن يكون العميل على رأس عمل في إحدى القطاعات حكومي أو خاص (معتمدة لدى الشركة).

الحد الأدنى للعمل ثلاثة أشهر للجميع.

الفئة العمرية للعملاء من 20 عام وحتى 60 سنة وقت سداد آخر قسط.

الحد الأدنى للراتب 4.000 ريال سعودي.

سجل ائتماني غير متعثر.

كيفية طلب التمويل من شركة النايفات

تعبئة نموذج طلب تمويل بدون كفيل ولا تحويل راتب عبر الموقع الإلكتروني للشركة www.nayifat.com ورفع المستندات المطلوبة ثم إرسال الطلب وسوف يقوم النظام بالتواصل معك في أقرب وقت لإتمام الإجراءات.

المستندات المطلوبة :-