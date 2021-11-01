نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف المساعدة المقطوعة الدفعة الجديدة لعام 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة المساعدة المقطوعة أحدى المساعدات المالية المقدمة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لبعض الفئات من المواطنين السعوديين، وذلك كمساهمة من المملكة فى مساعدة المواطنين فى التغلب على ظروف المعيشة خاصة بعد الأزمة الاقتصادية التي تسبب فيها فيروس كورونا المستجد، وتقدر قيمة المساعدة المالية المقدمة لكل أسرة بناء على شروط ومعايير يتم وضعها بمعرفت الوزارة، فتتراوح قيمة المساعدة المقطوعة ما بين الفيين ريال سعودى حتى 15 ألف ريال لكل أسرة تستحق المساعدة، سوف نوضح لكم كافة التفاصيل الخاصة بموعد الصرف وقيمة المساعدة المقطوعة والمستحقين لها وأيضاً شروط صرفها وكل تفاصيل مقطوعة الضمان الاجتماعى .. تابعونا

موعد صرف المساعدة المقطوعة دفعة 2021

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن صرف المساعدة المقطوعة غير مرتبط بموعد ثابت فيتم صرفها مرة واحدة فقط خلال العام حسب الوضع الاقتصادي للمملكة والظروف الاقتصادية التى أصبحت مؤخراً تتحكم فى صرف الاعانات المالية، والجدير بالذكر هنا أنه حتى تلك اللحظة لم يتم تحديد موعد ثابت لصرف الدفعة الجديدة، كما أن القيمة المالية التي يتم صرفها تتراوح ما بين 3000 ريال سعودي حتى 15 ألف ريال سعودي، يتم تحددها على حسب أحتياجات كل أسرة بالاضافة لدخلها الشهري وعدد أفراد الأسرة.

الفئات التي تستحق دعم المساعدة المقطوعة

هناك فئات معينة سيتم صرف دعم المساعدة المقطوعة لهم وهم:

السيدة الأرملة أو المطلقة.

المرأة التي تعيل اسرتها وفقدت زوجها.

أسر السجناء.

أصحاب الإعاقة الجزئية أو الكلية.

من يقل دخلهم الشهري عن 2000 ريال سعودي.

الأسر السعودية التى تقع تحت خط الفقر.

الرجل الذي لا يملك مهنة ثابته.

أم الأيتام.

السيدة السعودية المتزوجة من أجنبي.

المواطن السعودى الذي لا يعمل ومتزوج من أجنبية.

شروط صرف المساعدة المقطوعة

أوضحت الموارد البشرية بعض الشروط اللازم الإلتزام بها للحصول على دعم المساعدة المقطوعة وهي:

أن يكون حاصل على الجنسية السعودية، والمساعدة المالية غير مقدمة للوافدين.

ألا يقل عمر المستفيد عن 35 عام.

أن يكون مقيم على أراضي السعودية.

عدم مغادرة المملكة ثلاثة أشهر متتالية.

تقديم الأوراق والمستندات التي تثبت أحقيته للحصول على دعم المساعدة المقطوعة.

أن يكون راتب المستفيد الشهري لا يزيد عن 3000 ريال.

وبذلك نكون قد أوضحنا لكم كل التفاصيل الخاصة بالمساعدة المقطوعة وموعد صرفها والدفعة الجديدة والفئات المستحقه لها، بالاضافة لشروط صرف المساعدة المقطوعة، والقيمة المالية المقدمة من وزارة الموارد البشرية والتنيمة الاجتماعية، فى انتظار تعليقاتكم واستفسارتكم التي نرحب بها دائما وسنقوم بالرد عليها فوراً.