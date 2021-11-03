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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج قبول الدفعة الأولي 1443 وزارة الدفاع أسماء المقبولين برقم الهوية بوابة التجنيد الموحد (tajnid.mod.gov.sa) في المقال التالي
نتائج قبول الدفعة الأولي 1443 وزارة الدفاع ، حيث أعلنت وزارة الدفاع عن نتائج قبول الدفعة الأولي للمتقدمين على بوابة التجنيد الموحد رجال ونساء، يبحث عدد كبير من الأشخاص من الرجال والنساء في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية للتعرف على نتائج القبول المبدئي في وظائف وزارة الدفاع السعودية، حيث تقدم عدد كبير على الوظائف الخاصة بوزارة الدفاع والتي تم طرحها تبعا لمجموعة من الضوابط والشروط اللازمة، حيث قامت وزارة الدفاع السعودية بالإعلان عن نتائج القبول المبدئي في وظائف القوات المسلحة التي تم التقديم اليها خلال الفترة الماضية عبر موقع التجنيد الموحد، واليكم من خلال هذه السطور رابط وخطوات الاستعلام عن نتائج وزارة الدفاع 1443 للقبول المبدئي في الوظائف التي تم التقديم اليها.
نتائج قبول الدفعة الأولي 1443 وزارة الدفاع
أعلنت وزارة الدفاع السعودية رسميا خلال الساعات الأخيرة عن نتائج القبول المبدئي في وظائف القوات المسلحة، وهي الوظائف التي تم اتاحت التقديم بها من قبل النساء والرجال في السعودية تبعا لمجموعة من الضوابط المفروضة، وهي الوظائف على رتبة جندي ورقيب وعريف ووكيل رقيب، وقد أكدت ان كافة المتقدمين للوظائف يمكنهم الاستعلام عن نتائج القبول والتعرف على تفاصيل القبول المبدئي من خلال الموقع الرسمي الخاص وزارة الدفاع للتجنيد الموحد، حيث يتم الاستعلام فقط برقم الهوية الوطنية الخاصة بالمتقدم.
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خطوات الاستعلام عن نتائج القبول بوزارة الدفاع 1443
سهلت وزارة الدفاع السعودية إمكانية الاستعلام عن نتائج القبول في وظائف القوات المسلحة لحملة الثانوية العامة في المملكة العربية السعودية من الرجال والنساء ممن يتوافق بهم شروط التقديم، على أن يتم ذلك بسهولة من خلال موقع وزارة الدفاع التجنيد الموحد من خلال اتباع الخطوات التالية.
- في البداية يتم الدخول إلى موقع وزارة الدفاع التجنيد الموحد من خلال هذا الرابط http://tajnidreg.mod.gov.sa/profile/login على الفور.
- يتم اختيار تسجيل الدخول إلى الموقع من خلال ادخال البيانات الخاصة بالمستخدم بشكل صحيح.
- ادخال اسم المستخدم وكذلك كلمة المرور بشكل صحيح.
- يتم اختيار خدمة وظائف وزارة الدفاع من بين الوظائف المتاحة عبر الموقع.
- اختيار الاستعلام عن القبول في وظائف وزارة الدفاع.
- إدخال رقم الهوية الخاص بالمستخدم في في المكان الخاص به.
- الضغط على ايقونة الحصول على نتيجة القبول لتظهر على الفور.
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