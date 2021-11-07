نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبرز عبارات البيعة السابعة للملك سلمان في المقال التالي

عمر شويل - جدة زادت في الساعات الأخيرة عمليات البحث من خلال محرك البحث الشهير جوجل والعديد من مواقع التواصل الاجتماعي عن ذكرى البيعة السابعة للملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وموعد البيعة السابعة، حيث بدأ خلال الأيام الماضية العديد من رواد شبكة الانترنت داخل المملكة العربية السعودية البحث بكثرة عن ذكرى البيعة السابعة، وذلك بالتزامن مع اقتراب تاريخ البيعة السابعة للملك سلمان بن عبدالعزيز.

ذكرى البيعة السابعة للملك سلمان

وماهي إلا ساعات قليلة وتبدأ الذكرى السابعة لتولية الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الحكم في المملكة العربية السعودية، وذلك بعد أن توفى الملك السابق عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود سادس ملوك المملكة العربية السعودية، بدأ الديوان الملكي السعودي بمبايعة الملك سلمان عبدالعزيز آل سعود حكم السعودية في الثالث من ربيع الآخر من العام الهجري 1436، والموفق الرابع والعشرين من شهر يناير من العام 2015، ليكون بذلك الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود هو سابع ملوك المملكة العربية السعودية.

وتأتي ذكرى البيعة للملك سلمان بن عبدالعزيز هذا العام يوم الثالث من شهر ربيع الآخر 1443 هجرياً، والذي سيوافق يوم الاثنين الثامن من شهر نوفمبر من العام الميلادي 2021، حيث بدأ قبل أيام العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية بإظهار حبهم للملك سلمان بن عبدالعزيز خلال هذه الأيام من خلال تداول صور للملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود تحمل عبارات التهنئة والمباركة للذكرى الساعبة لتاريخ مبايعته ملكاً للبلاد.

عبارات البيعة السابعة

وتداول النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي العديد من عبارات التهنئة للبيعة السابعة ولعل أبرزها:

على العهد والوفاء نجدد البيعة والولاء.

بأسمي عبارات الشكر والامتنان لملكنا الغالي سلمان ندعو الله أن يحفظه ويوفقه لخدمة البلاد والعباد.

حفظك الله ورعاك لك منا عهد وولاء في السراء والضراء تحت رأيتك سيدي سمعآ وطاعة.

إنجازات الملك سلمان بن عبدالعزيز في فترة توليه حكم المملكة العربية السعودية

وشهدت المملكة العربية السعودية التطور في العديد من الخدمات التي تقدمها للمواطنين والمقيمين على حد سواء، حيث استحدثت المملكة خلال هذه الفترة العديد من الأنظمة الالكترونية التي تساعد على قضاء حوائج المواطنين وتوفير الوقت والجهد، بالإضافة إلى التطوير على مستوى التعليم، واعتماد التعليم عن بعد كبديل للمدارس في فترة انتشار وباء كورونا، مما سهل على الطلاب من بدء العام الدراسي الماضي، وأداء الاختبارات في كافة المواد الدراسية عن بعد.

كما شهدت المملكة العديد من المشاريع التنموية والاجتماعية التي تهدف لإيصال الدعم لمستحقيه، بالإضافة إلى مساعدة الشباب وتدريبهم في مختلف المجالات للحصول على فرص عمل.