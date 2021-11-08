اليوم ذكرى البيعة السابعة الملك سلمان بن عبد العزيز 7 أعوام من العطاء أجمل الرسائل وعبارات البيعة

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عمر شويل - جدة من أكثر مواضيع البحث اليوم هو “ذكرى البيعة السابعة”، لجلوس خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظة الله على الحكم في المملكة، ففي مثل هذا اليوم من عام 7 سنوات مضت تولى الملك سلمان الحكم خلفاً لأخيه المغفور له جلالة الملك عبد الله بن عبد العزيز، وجرى العرف داخل المملكة أن يتم تجديد البيعة للملك كل عام من كبار رجال الدولة، من وزراء وأمراء وأيضاً من جميع طوائف الشعب السعودي، ويتم تقديم فروض السمع والطاعة لملك البلاد.

شعار ذكرى البيعة السابعة للملك سلمان

عمل الملك سلمان طوال السنوات السبع السابقة، على النهوض بالمملكة في كافة المجالات والقطاعات المختلفة، وعمل على إقامة المشاريع الكبرى التي توفر فرص العمل لملايين الشباب والفتيات السعوديون، مثل مشروع نيوم الذي يعتبر من المشاريع الكبرى في المملكة، كما أهتم الملك سلمان بالمواطن البسيط محدود الدخل، من خلال ذياده المخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية مثل برنامج دعم حساب المواطن، وبرنامج المساعدات المقطوعة التي تقدم للفئات الأقل دخلاُ.

أشهر عبارات تجديد البيعة السابعة

سلمان يا فخر العرب وعز المسلمين دمت لنا عزاً وفخراً

على العهد والوفاء نجدد البيعة والولاء

نبايعك على السمع والطاعة في المنشط والمكره

نجدد الولاء والبيعة على السمع والطاعة

نجدد الولاء والبيعة لقائد مسيرتنا جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز

يا ملكنا المفدي يا سيد البلاد لك منا العهد والوفاء يا خير العباد

مبايعة وزارة التعليم السعودية في ذكرى البيعة السابعة

ذكرى البيعة السابعة للملك سلمان

الملك سلمان بن عبد العزيز ولد في الخامس من شهر شوال عام 1354 هجري، الموافق 31 من شهر سبتمبر عام 1935 ميلادي، ويعد الملك سلمان بن عبد العزيز هو سابع الملوك للملكة، والقائد الأعلى لجميع القوات السعودية، وهو أبن من أبناء الملك المؤسس عبد العزيز أل سعود.

إنجازات الملك سلمان خلال أل 7 سنوات الماضية

على الصعيد الدولي

أطلقت المملكة خلال الفترات السابقة العديد من المبادرات في عدة مجالات مختلفة منها على سبيل المثال لا الحصر مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، من أجل تظافر الجهود الدولية للمحافظة على البيئة بعد أن أصبحت الانبعاثات الحرارية تهدد وجود دول ومدن بأكملها وكان أخر إسهامات المملكة في مؤتمر المناخ الأخير.

على الصعيد المحلي

تم إطلاق العديد من المبادرات والمشروعات التنموية المتميزة مثل إطلاق الاستراتيجية الوطنية للاستثمار التي تهدف لضخ أستثمارات بقيمة 12 تريليون ريال سعودي في شرايين الاقتصاد المحلي، وكذالك تم إطلاق استراتيجيات وخطط تطوير في كافة القطاعات في إطار الاستراتيجية الوطنية الشاملة للنهوض بالمملكة 2030 والتي تستهدف العمل في كل قطاعات الدولة وجهلها في أفضل حال وهو الهدف الأكبر.

أجمل قصائد البيعة للملك سلمان