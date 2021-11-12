نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الضمان الاجتماعي للعزباء وطريقه التسجيل الجديدة والفئات المستحقة للمعاش والمستندات المطلوبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط الضمان الاجتماعي للعزباء، في السعودية هو من اهم الأشياء التي يبحث عنها شريحة كبيرة من عملاء الضمان علي شبكة الأنترنت بشكل مستمر، وتعتبر هذه الخدمة واحد من الخدمات التي تقدمها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة، وتستهدف تقديم الدعم إلى المواطنين السعوديين من محدودي، ومعدومي الدخل، والذين لا يستطيعون توفير مؤنهم، وهو يستهدف إلى نشر العدالة الاجتماعية في المملكة، والقضاء على الفقر، ومن بين الفئات التي تستهدفها الوزارة الفتيات اللواتي لا دخل لهن ولا معيل، ولهذا تسعى المملكة العربية السعودية إلى توفير كافة فرص الدعم لجميع المواطنين والمواطنات السعوديين، حيث تمنح المطلقات والأطفال الأيتام معونة شهرية لمساندهم في المعيشة.

شروط الضمان الاجتماعي للعزباء

وتعتبر المملكة العربية السعودية من أبرز الدول العربية التي تهتم بمواطنيها خاصة بالنساء، حيث تسعى إلى تقديم الدعم لهن بكافة الوسائل الممكنة، وبداية من توفير مقاعد تعليمية ومنحهن فرص العمل داخل الهيئات الحكومية، إلى جانب مساندتها للمطلقات وإعطاءهم دوافع فعلية للاندماج في المجتمع بشكل افضل، ويوجد خطئ شائع يقع فيه الكثير من عملاء الضمان الاجتماعي، وهذا الخطأ هو أن معظم العملاء يظنون أن الشروط العامة ليست هي شروط الضمان الاجتماعي للعزباء وفي السطور التالية سوف نوضح لكم كافة هذه الشروط الجديدة التي أعلنتها الوزارة وهي كما يلي:

أن تكون مواطنة سعودية، فلا يشمل الضمان الوافدين.

أن تكون من المقيمين بالمملكة بشكل مستقر، فالمواطنين الموجودين خارج المملكة لا يشملهم الضمان، كما أن المترددين على المملكة ودائم السفر إلى الخارج لا يستحقون الضمان.

ألا يكون لها عائل.

أن تكون محدودة الدخل.

أن تكون ابنة لأرملة سعودية، ومقيمة بالمملكة، حتى ولو كانت متزوجة من أجنبي.

الفئات المستحقة لمعاش الضمان الاجتماعي

كما قالت الوزارة أن الاستعلام عن أعانة الضمان الإعاشة برقم الهوية وحددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الفئات المؤهلة للحصول على الضمان الاجتماعي، عبر الشروط العامة التي وضعتها لاستحقاق هذا الضمان، وهي:

المواطن السعودي الذي بلغ ال60 عامًا، سواء كان ذكرًا أو أنثى. المرأة المطلقة التي تعول أبنائها وليس لها مصدر دخل، ولا عائل. المرأة المطلقة التي تعول أبنائها، وليس لديها مصدر دخل، كما أنها لا عائل لها. أبناء المطلقة المستحقة للمعاش، والتي توفيت، أو تزوجت رجلًا آخر، أو تم سجنها لأي سبب من الأسباب، ويتم تقديم المعاش لهم حتى بلوغهم 26 عامًا. الأسر التي يغيب عنها العائل. الأسرة التي يقوم عائلها بهجرانه. العائلة التي يدمن عائلها على المخدرات. الأسرة التي لا ينفق فيها الزوج على زوجته، وقام بهجر زوجته، ولم يطلقها. المواطن الذي لا يكفيه الدخل الخاص به ليحيا حياة كريمة. الأيتام سواء كانوا ذكورًا أو إناثًا. المواطنة السعودية التي تزوجت من أجنبي. والأرملة السعودية التي تزوجت من أجنبي، وكان لديها أبناء، وتقيم بالمملكة. الأشخاص ذوي الإعاقات.

المستندات المطلوبة للحصول على معاش التضامن الاجتماعي

لكي يتم صرف المعاش للمستحقين، يجب أن تتوفر الأوراق الآتية، بعد ثبوت أحقتيهم للحصول عليه، وهذه الشروط هي :

الإقرار بعدم وجود أقارب تلزمه نفقة المستحق.

الإقرار بعدم وجود أي دخل للأسرة، في حالة معدومي الدخل.

في حالة محدودي الدخل، يجب تقديم بيان بالدخل الإجمالي للأسرة، وقيمته. بطاقة الهوية، أو أي مستند آخر لإثبات الشخصية.

الجدير بذكر انه يمكن معرفة طريقة تحديث الضمان الاجتماعي، كما يمكن من وقت إلى اخر الاستعلام عن موعد صرف المساعدة المقطوعة 2020.