حالات إسقاط الضمان الاجتماعي وكيفية التظلم للرجوع إلي الضمان وجدول الرواتب

حالات إسقاط الضمان الاجتماعي هو واحد من اكثر الأسئلة شيوعا بين المواطنين المستفيدين من مؤسسة الضمان الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، حيث تعمل الحكومة السعودية بشكل مستمر إلي تزليل كافة العقبات التي تواجه المواطنين في الحصول علي دعم المستحق لتلبية احتياجاهم بشكل متزامن مع الأوضاع الحالية التي تمر بها اغلب دول العالم بسبب جائحة كرونا والالتزام بكافة أشكال التباعد الاجتماعي والاجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة بسبب هذا الأمر، وفي هذا الصدد عملت مؤسسة الضمان علي توفير كافة خدماتها بشكل إلكتروني لتوفير الوقت والمجهود الذي كان يبذل في أنجاز كافة متطلبات السعوديين وأيضا الحفاظ على خصائص التباعد الاجتماعي فيمكن معرفة شروط الاستحقاق للضمان الاجتماعي من خلال الموقع الرسمي للمؤسسة، وفي السطور التالية سوف نقوم بشرح كافة الحالات التي يتم بسببها إسقاط الضمان الاجتماعي عن المواطن.

حالات إسقاط الضمان الاجتماعي

في حالة إذا لم تتوفر احد شروط الاستحقاق يتم إسقاط الضمان. عند التحقق من بيانات المستفيد التي تم تسجلها ولم تكون سليمة. تغيرت بيانات المستفيد وطلب منه تحديثها ولم يقم بذلك خلال شهر واحد على الأكثر. إذا تم وضع خطة تأهيل للمستفيد ولم يقم بالالتزام بها يسقط عنه الضمان. في حالة أن المستفيد من الضمان قد توفي. إذا كان المستفيد من الضمان قادر على العمل ولم يقم بالتقديم على الوظائف المعلنة عبر منصات العمل المعتمدة. في حالة كان المستفيد من الضمان يقيم بشكل كامل وكلي في احد مراكز العلاج أو مراكز الإيواء. كفالة العمل المهنية تسقط الضمان الاجتماعي. في حالة تجاوزت العمالة المهنية عاملين من عدة مهن. تجاوز الحد الأدنى للدخل. المهجورة التي انتهت مدة هجرها. خروج السجين من السجن. توظيف المستقل في وظيفة جديدة. الإقامة خارج المملكة العربية السعودية مدة تزيد عن 3 شور متتالية. في حالة وجود سجلات تجارية أو رخص مهنية. في حالة التسجيل في التأمينات الاجتماعية يتم إسقاط الضمان الاجتماعي فورا.

كيفية التظلم للرجوع إلي الضمان بعد إسقاطه

يمكن للمواطن الذي تم إسقاط راتب الضمان عنه بأي سبب من الأسباب التي سبق وان ذكرنها سابقا فيمكنك حينها أن تقوم بالتظلم للرجوع إليه راتب الضمان الاجتماعي مرة آخري، ويمكنك التظلم عندما تتوفر الخصائص التالية:

عندما يتم رفض طلب التقديم على معاش الضمان الاجتماعي وإيقافه.

في حالة لم يتم أبلاغ المستفيد بان معاش الضمان الاجتماعي الخاص به قد توقف في خلال مدة معينة يتم تحديدها في لائحة نظام الضمان الاجتماعي.

في حالة إن تطلب الوزارة من مستفيد الضمان الاجتماعي أن يقوم بإعادة ما قد صرف له في السابق دون أن يقوم باستحقاقه.

يتم التظلم الخاص بقرارات اللجنة المختصة في المحكمة الإدارية وذلك حسب نظامها الحالي ، وتعتبر تلك القرارات المتخذة من قبل لجنة التظلمات واجبة التنفيذ بمجرد أن يؤرخ صدورها.

جدول راتب معاش الضمان الاجتماعي

وقامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإعلان عن سلم الضمان الاجتماعي الجديد سواء للمستقلين أو الأسر ألضامنيه من المواطنين السعوديين وذلك بالترتيب على حسب عدد أفراد الأسرة بالكامل، كما أوضحت الوزارة في جداولها الحد الأدنى للأعفاء وكذلك الحد المانع من الصرف، وجدول راتب معاش الضمان الاجتماعي كما يلي:

عدد أفراد الأسرة راتب المعاش الشهري حد الأعفاء الشهري الحد المانع للمعاش الضماني 1 1000 2000 2001 2 1285 2000 2570 3 1570 2000 3140 4 1855 2000 3710 5 2140 2140 4280 6 2430 2430 4840 7 2710 2710 5420 8 3000 3000 6000 9 3280 3280 6560 10 3560 3560 7120 11 3840 3840 7680 12 4130 4130 8260 13 4410 4410 8820 14 4700 4700 9400 15 5000 5000 10000

كما تقدم وكالة الضمان الاجتماعي العديد من الخدمات الأخرى تجاه مجموعة محددة من الفئات المستحقة للدعم، نوضح بعض هذه الفئات فيما يلي: