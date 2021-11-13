نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تويوتا كامري 2022 تقسيط 666 ريال في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة شهدت مبيعات تويوتا كامري ارتفاعًا في النصف الأول من 2021 في السعودية لتحصل على المركز الثاني بين أكثر السيارات مبيعاً بعد هيونداي أكسنت حيث باعت كامري في السعودية حوالي 30 ألف سيارة في الستة أشهر الأولى بزيادة قدرها 9% عن نفس الفترة من العام السابق حيث باعت 26 ألف سيارة تقريبًا وهذا الرقم أقل من مبيعات 2019 التي وصلت إلى 32 ألف سيارة لكن بطبيعة الحال شهد سوق السيارات تراجعًا بسبب فيروس كورونا واغلاق الاقتصاد.

مواصفات تويوتا كامري 2022

سوف نركز على الفئة الأولى من كامري 2022 وهي كامري LE STD القياسية والتي تأتي مع محرك رباعي الاسطوانات بسعة 2.5 لتر أي ما يعادل 2500 سي سي مع ناقل حركة أوتوماتيكي بـ 8 سرعات مع جنوط حديد مع غطاء كامل قياس 16 بوصة.

تصل القوة الحصانية للمحرك إلى 204 حصانًا فيما يصل عزم الدوران ما بين 400 إلى 500 نيوتن في المتر مع كفاءة في استهلاك الوقود تصل إلى 18.3 كلم لكل لتر من الوقود، وهي مثالية في توفير البنزين ولهذا يقبل عليها الكثير من المستهلكين في السعودية وخارجها.

سعر كامري 2022 في السعودية

يبدأ سعر الطراز الأول من كامري 2022 في السعودية عند 98 ألف ريال شامل ضريبة القيمة المضافة عند وكيل تويوتا في السعودية شركة عبداللطيف جميل وقد يختلف السعر ما بين الموزع والوكيل لكنها في النهاية تتحرك في نطاق 100 ألف ريال غير شاملة رسوم التسجيل والمصاريف الإدارية.

تقسيط كامري 2022 في السعودية

تتنوع عروض تقسيط السيارات في السعودية لكنها تنحصر في عرضين أو ثلاثة من بينها ما يلي:

التقسيط بدون مقدم :

نفترض أن سعر السيارة شامل الضريبة 100 ألف ريال. يتم استقطاع 40 ألف للسداد في نهاية التمويل . المبلغ الباقي وقدره 60 ألف ريال يوزع على 60 شهر بواقع ألف ريال شهريًا.

سداد الدفعة المقدمة

بنفس الطريقة السابقة يسدد المشتري 40 ألف في نهاية المدة. يدفع 20 ألف ريال كدفعة مقدمة في بداية التمويل. يتبقى 40 ألف ريال توزع على 60 شهر بواقع 666 ريال في الشهر.

في بعض الحالات قد يواجه بعض المشترين صعوبة في سداد دفعة التملك وهنا يمكن تقسيطها أو الحصول على قرض لسدادها.