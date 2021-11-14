نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دخول رابط وظائف النيابة العامة 1443 للتقديم على 284 وظيفة للرجال والنساء عبر جدارة توظيف في المقال التالي

عمر شويل - جدة فتح رابط وظائف النيابة العامة 1443، أعلنت النيابة العامة السعودية عن حاجتها لشغل عدد 284 من الوظائف المتنوعة للجنسيين، وذلك بطريق التعاقد على سلم رواتب الموظفين العام بمختلف مناطق المملكة، وقد حددت رابط موقعها الإلكتروني للاطلاع على وصف الوظائف والشروط المطلوبة للتسجيل عليها، بالإضافة لتحديد رابط إلكتروني للتسجيل على الوظائف المطلوبة من خلال رابط جدارة توظيف، ضمن تفعيل النظام الإلكتروني بالمملكة العربية السعودية في تقديم مختلف الخدمات لجميع الجهات، واستمراراً في توفير العديد من الوظائف للسعوديين ومنها التقديم على وظائف الأمن الدبلوماسي للنساء، ونحن من خلال موقعنا المتميز دائماً “ثقفني” نوفر لكم هذا الرابط الرسمي، وكذالك تفاصيل الإعلان سواء موعد التقديم والشروط والمؤهلات المطلوبة.

بدأ اليوم الأحد الموافق 14/11/2021 في التاسعة صباحاً التقديم على وظائف النيابة العامة السعودية.

ويستقبل موقع جدارة توظيف طلبات التسجيل على الوظائف المطلوبة حتي يوم الخميس الموافق 18/11/2021، هذا وننوه عليكم متابعينا الكرام ضرورة الاختيار الصحيح للوظيفة المطلوب التقدم عليها، وعدم التقدم على أكثر من وظيفة مع كتابة البيانات صحيحة ومطابقة للمستندات والجهات ذات الصلة، نظراً لقيام المسئولين عن مراجعة هذه البيانات ومطابقتها مع البيانات المسجلة بالجهات ذات الصلة، وفي حالة مخالفتها للواقع سيتم استبعاد صاحب الطلب.

رابط وظائف النيابة العامة 1443

الدخول على الموقع الإلكتروني للنيابة العامة “pp.gov.sa“.

الاطلاع على تفاصيل الوظائف المطلوبة والشروط.

ثم الدخول للتسجيل على موقع جدارة توظيف “hrsd.gov.sa“.

اختيار الوظيفة المتقدم عليها.

كتابة البيانات كاملة وصحيحة.

رفع المستندات بصيغة pdf.

إرسال الطلب.

المؤهلات المطلوبة

خريجي الدبلومات المتوسطة بعد الثانوية العامة وما يعادلها. الحاصلين على درجة البكالوريوس. درجة الدبلومة العليا بعد الشهادة الجامعية. من حصل على درجة الماجستير.

موعد التقديم على وظائف النيابة العامة 1443

يبدأ التسجيل إلكترونياً على وظائف النيابة العامة السعودية من التاسعة صباح يوم الأحد الموافق 9 ربيع الآخر 1443، الموافق 14 نوفمبر 2021، ويستمر التقديم حتي الساعة الحادية عشر مساءً من يوم الخميس الموافق 13 ربيع الآخر 1443، الموافق 18 نوفمبر 2021.

شروط التقدم على وظائف النيابة العامة السعودية

أن يكون المتقدم/ة سعودي الجنسية.

يتوافر في المتقدم/ة شرط حسن السير والسمعة وعدم الحكم عليه في قضية مخلة بالشرف والأمانة أو بحد شرعي.

يكون من الحاصلين على أحد المؤهلات المطلوبة.

الوظائف من المرتبة السادسة حتي الثامنة يتطلب حصول المتقدمين عليها من الرجال والنساء، على اختبار القدرة المعرفية المخصص للخدمة المدنية.

الترشح للوظائف المطلوبة يكون الأولوية فيه للتخصصات غير التربوية ثم التربوية.

في حالة حصول المتقدم/ة على المؤهل من خارج المملكة أن يكون هناك معادلة مصدق عليها من وزارة التعليم السعودية.

يجب أن تكون البيانات مطابقة للحقيقة وفي حالة الاختلاف سيتم استبعاد المتقدم/ة.

اجتياز المقابلة الشخصية التي ستتم للوظيفة المتقدم عليها.

الترشيح النهائي للوظائف سيكون بعد المقابلة الشخصية ومطابقة البيانات.

النيابة العامة السعودية

هي جهة قضائية مستقلة تختص بالتحقيق في الجرائم التي تحدث بالمملكة العربية السعودية.

ويقوم أعضاء النيابة العامة بالعمل على التحقيق في هذه القضايا واتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها.

ويمتلكون صفة الضبطية القضائية، وتشتمل اختصاصاتها على “الاختصاص النوعي، الاختصاص المكاني”

وتحتاج هذه الجهة لبعض التخصصات لإنهاء العديد من الأعمال المرتبطة بالقضايا لديها.

لهذا تقوم بتعيين الخريجين والخريجات في عدد من التخصصات سواء التقنية أو الهندسية وكذالك الإدارية للمساعدة في إنهاء العمل.

التسجيل عبر رابط جدارة توظيف

تعتبر منصة جدارة توظيف من أهم المنصات التي يتم من خلالها التسجيل على الوظائف الحكومية.

فقد أتاحت المملكة التقديم على الوظائف من خلال خدمة موقع جدارة بتسجيل بيانات المتقدم على الوظيفة.

ويتم فحص الطلبات وتحديد من ينطبق عليه الشروط مع اجتياز الاختبارات اللازمة للقبول.

هذا وقد توسعت المملكة العربية السعودية في استخدام الوسائل الإلكترونية لتقديم مختلف الخدمات للمواطنين.

ضمن تنفيذ رؤية 2030 للتطوير والتحديث بالمملكة.