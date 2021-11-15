نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “أخبار المملكة” راتب الضمان الاجتماعي الجديد 1443 وما شروط الاستحقاق التي قرها مجلس الوزراء في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسعى الحكومة السعودية إلي تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين الأقل دخلاً، فخصصت راتب الضمان الاجتماعي الجديد 1443، الذي أقره مجلس الوزراء للفئات الأقل دخلاً، لمساعدتها لتحمل أعباء الحياة الكثيرة والصعبة الناتجة من إجراء الإصلاح الاقتصادي، التي تقوم به المملكة العربية السعودية في الوقت الراهن، حتى يتم تحويل اقتصاد المملكة من أقتصاد يعتمد على بيع النفط، إلي أقتصاد متعدد المصادر يعتمد على الإنتاج والتصدير للخارج، ونحن من خلال موقعكم ثقفني يسعدنا أن نكون معكم في هذا المقال، لتوضيح الشروط الجديدة للحصول على راتب الضمان الاجتماعي.

راتب الضمان الاجتماعي الجديد 1443

كان مجلس الوزراء السعودي قد أقر نظام جديد منذ عام تقريباً، لصرف راتب الضمان الاجتماعي وحدد بعض الضوابط في هذا الشأن، لضمان وصول الدعم لمستحقيه والتأكد أن الدعم يصل للأفراد الأقل دخلاً في المملكة لضمان حياة كريمة لهم تليق بالمواطن السعودي، والنظام الجديد مقسم إلي 26 مادة تعمل على تنظيم كافة الإجراءات، التي تضمن حصول المستحقين فقط على الراتب.

فلسفة نظام الضمان الاجتماعي الجديد

غيرت المملكة العربية السعودية من فلسفة تقديم الدعم للمواطنين، ورأت أن العمل هو الأساس في الحصول على المال لتحقيق حياة كريمة، وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، من أجل ذالك وضعت البرامج التي تعمل على تأهيل المستحقين للضمان للعمل، وعمل برامج لتدريبهم وتأهيلهم لسوق العمل وجعل العمل هو الأساس في الحصول على الراتب.

شروط الحصول على راتب الضمان الاجتماعي الجديد 1443

أن يكون المواطن المتقدم للحصول على الراتب سعودي الجنسية والمنشأ.

الإقامة الكاملة داخل المملكة العربية السعودية.

أن يكون الدخل المحتسب للفرد أو الأسرة أقل من الحد الأدنى للمعاش.

استيفاء المستفيد للشروط الخاصة ” الصحة، التعليم، التأهيل، الخدمة الاجتماعية.

سلم رواتب الضمان الاجتماعي

متى يتوقف صرف راتب الضمان

حددت وزارة الموارد البشرية ضوابط وقف صرف معاش الضمان الاجتماعي وهي كما يلي.