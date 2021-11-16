حسابي في الضمان الاجتماعي استعلام برقم الهوية للمستفيدين

حسابي في الضمان الاجتماعي، من اهم الأمور التي يتم الدخول إليها من قبل جميع مستفيدي الضمان الاجتماعي الذي يقدم الكثير من الخدمات وأشكال الدعم المتنوعة، من اهم هذه الخدمات معاش الضمان الاجتماعي و المساعدة المقطوعة والتي تعتبر احد اهم برامج الدعم داخل المملكة العربية السعودية، وتعتبر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية هي المسؤولة عن الضمان الاجتماعي، ولهذا نجد ان العديد مستفيدي الضمان الاجتماعي يرغبون في معرفة وكيفية الاستعلام عن حسابي في الضمان الاجتماعي، ولهذا تقوم وزارة العمل السعودية بتقديم رابط خاص بالمستفيد عن حسابي في الضمان الاجتماعي دخول، ومن خلال هذه المقالة سوف نتعرف على خطوات ومعرفة حسابي في الضمان الاجتماعي.

حسابي في الضمان الاجتماعي

من المعروف ان الاستعلام عن حسابي في الضمان الاجتماعي من الأمور الهامة جدا لدى جميع المستفيدين، ولهذا فان وزارة الموارد البشرية قامت بوضع ضوابط محدده من اجل الضمان الاجتماعي استعلام الأفراد وبها اكثر من طريقه من خلالها يتم استعلام الضمان الاجتماعي للمستفيدين، ويمكن عن طريق الاتصال برقم الموحد للضمان الاجتماعي أو من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الموارد البشرية، وفى السطور القادمة سوف نتعرف على كل خطوات الاستعلام بطريقه بسيطه.

خطوات الاستعلام عن حسابي في الضمان الاجتماعي

من اجل معرفة خطوات الدخول على حسابي في الضمان الاجتماعي من خلال موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عليك اتباع الآتي.

اولا تقوم بالدخول على الموقع الإلكتروني لوزارة الموارد البشرية.

قم بكتابة جميع البيانات الخاصة بالمستفيد كما هو مطلوب منك وبشكل صحيح.

قم باختيار الضمان الاجتماعي.

قم بكتابة رقم الهوية الوطنية الخاصة بالمستفيد.

بعد عمل كل الخطوات السابقة سوف تظهر لك كل التفاصيل الخاصة بحسابك على الضمان الاجتماعي.

الفئات المستفيدة من الضمان الاجتماعي

الأرملة ومعها أبناء.

المرأة المهجورة ومعها أبناء.

المرأة المطلقة ومعها أبناء.

المرأة غير القادرة عن العمل.

الرجل غير القادر عن العمل.

الأشخاص المعوقون بشكل دائم أو مؤقت.

من لا يتجاوز سنهم 35 عام.

من ليس لديهم دخل، ومن محدودي الدخل .

يعتبر معاش الضمان الاجتماعي من اهم الخدمات التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للأشخاص والأسر محدودة الدخل، ولهذا نجد ان العديد من المستفيدين يرغبون في معرفه دخول حسابي في الضمان الاجتماعي.