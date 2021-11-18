موعد إيداع المساعدة المقطوعة 1443 وشروط الحصول عليها

المساعدة المقطوعة أحدى المساعدات المالية التي تقدمها المملكة العربية السعودية لمواطنيها اصحاب الدخل المحدود، ويتم صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي بناء على شروط ومعايير تم وضعها بمعرفة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، فالمساعدة المقطوعة تصرف مرة واحدة فقط خلال العام وذلك بناء على الوضع الاقتصادي للسعودية، ويتم صرف مبالغ تتراوح قيمتها ما بين 3000 ريال حتى 15 ألف ريال سعودي تحدد قيمتها لكل أسرة على حسب عدد أفراد الأسرة واحتياجتهم اليومية ودخله الشهري أيضاً، ويتسأل الكثير من المستفيدين من الضمان الاجتماعي عن موعد صرف وشروط الحصول علهي كل ذلك وأكثر سوف نوضحه لكم الأن من خلال هذا المقال.

شروط الحصول على مقطوعة الضمان الاجتماعي

أوضحت وزارة الموارد البشرية الشروط التي يجب توافرها فى المستفيدين للحصول على الدعم المالي تلك التي تمثلت في:

أن يكون سعودي الجنسية. لا يقل عمره عن 35 عام. يقيم فى السعودية. عدم مغادرة السعودية ثلاثة أشهر متتالية. لا يمتلك سجل تجاري بأسمه أو عقار. غير ممتلك لمحل تجاري بأسمه. دخله الشهري يقل عن 2000 ريال سعودي. يقدم الاوراق والمستندات التي تثبت أحقيته للحصول على الدعم.

الأوراق المطلوب تقديمها للحصول على دعم المساعدة المقطوعة

صورة من بطاقة الهوية الوطنية.

تقرير طبي يوضح الحالة الصحية للمواطن.

تقرير يوضح الوضع المعيشي للمواطن ودخله الشهري.

رقم الهاتف المحمول والعنوان.

موعد صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي

الضمان الاجتماعي غير مرتبط بموعد ثابت لصرفه للمستفيدين، فهو يتم صرفه مرة واحدة فقط خلال العام بدون تحديد موعد لذلك، فيصرف على حسب الوضع الاقتصادي للمملكة، وحتى الأن لم يتم تحديد موعد صرف الدفعة الجديدة لمستحقيها.

المستحقين لدعم المساعدة المقطوعة 2021

أجابة وزارة الموارد البشرية عن التساؤلات المقدمه إليها على صفحتها الرسمية، والتي جاء من ضمنها “من هم الفئات المستحقين لدعم المساعدة المقطوعة؟” لتجيب بما يلي:

أصحاب الاعاقة الجزئية أو الكلية.

أسر السجناء.

الأرملة والمطلقة.

السيدة التي فقدت زوجها وتقوم بتربية أبنائها.

أصحاب الدخل الذي يقل عن 2000 ريال سعودي.

الأيتام.

الذين لا يمتلكون وظيفة ثابته.

وبذلك نكون أوضحنا لكم كافة التفاصيل الخاصة بدعم المساعدة المقطوعة، فى انتظار تعليقاتكم واستفسارتكم التي نرحب بها دائما.