موعد تطبيق المرحلة الأولى من الفوترة الإلكترونية.. وأبرز ضوابطها

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عن موعد بدء تطبيق المرحلة الأولى من الفوترة الإلكترونية في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، لافتة إلى أنه تحدد موعد الرابع من شهر ديسمبر المقبل، موعدًا لبدء تطبيق تلك المرحلة التجريبية، وطالبت جميع الخاضعة للائحة الفوترة الإلكترونية، إلى الاستعداد اللازم لتهيئة منشآتهم بمتطلبات تلك المرحلة، مؤكدة فور التطبيق، سيتم التوقف التام عن استخدام الفواتير اليدوية التقليدية، بالإضافة إلى التوقف التام عن استخدام الفواتير المكتوبة بأجهزة الكمبيوتر عبر برامج تحرير النصوص أو برامج تحليل الأرقام.

ضوابط الفوترة الإلكترونية

ومن أبرز الضوابط التي يجب مراعاتها عند إصدار الفواتير الإلكترونية خلال الفترة المقبلة:

التأكد من وجود حل تقني للفوترة الإلكترونية متوافق مع متطلباتها.

التأكد من إصدار وحفظ الفواتير الإلكترونية بكافة العناصر.

التأكيد برمز الاستجابة السريعة للفواتير الضريبية المبسطة.

تسجيل الرقم الضريبي للمشتري المسجل في ضريبة القيمة المضافة.

تضمين عنوان الفاتورة حسب النوع المُصدر.

الاطلاع على القائمة الاسترشادية غير المُلزمة لمزودي الحلول التقنية.

اختيار الحل التقني المناسب لحجم المنشأة ونوع القطاع.

خطوات الاستعداد لتطبيق المرحلة الأولى

كما حددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك 5 خطوات أساسية للاستعداد لتطبيق المرحلة الأولى من الفوترة الإلكترونية في الوقت المناسب، والتي تتمثل في:

فهم متطلبات الفوترة الإلكترو​نية بكامل الضوابط والشروط. استخدام حل تقني متوافق مع متطلبات الفوترة الإلكترونية​: التزود بالأنظمة الإلكترونية والحلول التقنية أو الفرق التقنية الداخلية للتأكد من أن الحل التقني الخاص بك متوافق مع متطلبات الهيئة. ​اختبر نظام الفوترة الإلكترونية المستخدم قبل 4 ديسمبر. التأكد من الاستعداد التام من قبل الموظفين ومعرفتهم الشاملة بكافة الأمور المنظمة والضوابط، وطرق التسجيل وغيرها من الأمور الفنية.

وهل يجوز تعديلها أو إلغائها؟

ومن ناحية أخرى، حسمت الهيئة أمر التعديل أو الإلغاء، لافتة إلى إن الفاتورة الإلكترونية لا يجوز التعديل عليها أو إلغاؤها أو حذفها بعد إصدارها، أما في حالة وجود بضائع تم استرجاعها مرة أخرى، فيتم إصدار إشعار إلكتروني مرتبط بالفاتورة فقط، كما أنه يجب أن يقوم المورد بإصدار إشعار إلكتروني مرتبط بالفاتورة المعدلة ذاتها.