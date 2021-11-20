نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الموارد البشرية تعلن تفعيل نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية من خلال حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي عن إطلاق نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد والذي يبدأ العمل به اعتبارًا من اليوم وذلك بهدف دعم الأسر السعودية وتقديم سبل الاستقرار لهم، وبالتالي المشاركة في الحماية الاجتماعية، كما أن هذا النظام يوفر للفئات الأشد احتياجًا في المملكة كل ما يصب في صالحها ويدعم رؤية المملكة 2030، كما أوضحت الوزارة شروط استحقاق الضمان الاجتماعي الجديد من خلال البيان الرسمي الذي قامت بإصداره.

نظام الضمان الاجتماعي المطور

هناك مجموعة من المحاول التي يستهدفها نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد في المملكة، من بينها الاقتصاد المزدهر، والرغبة في الوصول إلى وطن طموح يلبي احتياجات أبنائه، ومجتمع حيوي قادر على استخدام أفضل الممارسات العالمية، واستخدام البرامج الاجتماعية المتميزة.

وقامت الوزارة، بإجراء مجموعة متنوعة من التعديلات وذلك من خلال منصة الضمان الاجتماعي، لافتة، إلى أن ذلك مواكبة للنظام الجديد، وللتسهيل على المستفيدين والمستحقين من خلاله، على أن يتم البدء من اليوم في استقبال الطلبات من خلال المواطنين الذين تنطبق عليهم شروط الضمان الاجتماعي الجديد.

التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي الجديد 1443

على من يرغب في التسجيل، ضرورة اتباع الخطوات التي قدمتها الوزارة لاستقبال طلبات المستفيدين، وهي كالتالي:

الدخول إلى منصة الدعم والحماية الاجتماعية (sbis.hrsd.gov.sa).

النقر على خيار التسجيل من الموقع.

إدخال البيانات المطلوبة من الموقع وتعبئة الاستمارة بكافة التفاصيل المطلوبة.

عقب الانتهاء أرسل الطلب إلى الوزارة من أجل التحقق من صحة البيانات والوقوف على شروط الاستحقاق والتأكد من أنها تتوافر في المتقدم بالطلب.

أما عن آلية حساب قيمة المعاش التي يتم صرفها فإنه يتم تحديدها بناءً على قيمة الدخل التي يحصل عليها المواطنين، ويليها خصم حوالي 50% من القيمة الإجمالية وإضافتها على قيمة الراتب الغير مكتسب، وتقوم الوزارة بعمل مقارنة بالناتج مع قيمة الحد الأدنى الذي تم تحديده للحصول على المعاش الشهري للأسر المستفيدة، وقد تم تقديره ب 1100 ريال سعودي للعائل وقيمة لا تقل عن 550 لأفراد الأسر المستفيدة أيضًا.