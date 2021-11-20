نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الموارد البشرية” تفعيل نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443 وطريقة احتساب المعاش في المقال التالي

عمر شويل - جدة إلى جانب بدء تفعيل نظام الضمان الاجتماعي المطور، والذي تم تفعيله من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رسمياً عبر صفحتها الرسمية، فقد كشفت عن آلية احتساب المعاش في النظام الجديد، وأوضحت الوزارة عبر حسابها على موقع تويتر، اليوم السبت ، ما تعنيه بالمعاش التقاعدي، وهو المبلغ الشهري الذي يتم دفعه من الضمان للفرد أو للأسرة ، مضيفة أن آلية احتساب المعاش في الدول المتقدمة يسير نظام الضمان الاجتماعي وفق تصميم دقيق وخطة محددة لتقديم الدعم المناسب لكافة الأسر المستفيدة من التسجيل في الضمان الجديد 1443.

تفعيل نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد

بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإطلاق نظام مطور للضمان الصادر بالمرسوم الملكي ، علي أن يكون الهدف إيجاد الوسائل والتدابير اللازمة؛ لتقديم الدعم المناسب له الأسر الأشد فقرًا واستحقاقًا ، والتأكد من تلبية الاحتياجات الأساسية لكل من تتوفر فيه الشروط، وتم إنشاء نظام ضمان اجتماعي متطور وفقًا للتشريعات لتحقيق أهداف الحماية الاجتماعية ،بما في ذلك المساعدة النقدية وخدمات إعادة التأهيل والتدريب ، بالإضافة إلى خدمات التمكين والتوظيف ، لضمان وصول أموال الزكاة إلى المستفيدين وتحسين التوظيف، كما تلتزم بدعم الفئات الأكثر احتياجًا وفقًا لأهداف رؤية 2030 ، لأنها مصممة وفقًا لاحتياجات التنمية الفعلية للنظام السابق، مع مراعاة أفضل الممارسات العالمية والجوانب الاجتماعية والاقتصادية.

رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الساعات الماضية رسمياً عن تفاصيل التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور، حيث يتم تسجيل العائلات والأفراد المؤهلين مباشرة من خلال https://sbis.hrsd.gov.sa وقد أعلنوا بالفعل عن بدء تفعيل نظام الضمان الاجتماعي المطور، والذي صدر بأمر ملكي في 4 فبراير 1442 ، بهدف السعي لتحقيق الاستقرار والسعي لتقديم أشكال الدعم المناسبة للمستفيدين في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، ويتم تلقي طلبات التسجيل من اليوم وحتي الثالث والعشرين من مايو 2022.

شروط استحقاق الضمان الجديد 1443

من ضمن التحديثات الجديدة التي طرأت علي النظام الجديد للضمان هو شروط والية استحقاق الضمان وكان ذلك على النحو التالي الموضح

احتساب المعاش في نظام الضمان الاجتماعي المطور

بعد التسجيل في النظام الجديد المعلن من وزارة الموارد البشرية؛ يرغب الكثيرين من المستفيدين من المقطوعة، معرفة طريقة احتساب المعاش أو الراتب في النظام الجديد، ويتم احتساب المعاش من خلال التالي: