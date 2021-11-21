نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل والتقديم على الضمان الاجتماعي الجديد شروط الاستحقاق بمنصة الدعم والحماية الاجتماعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط التسجيل والتقديم على الضمان الاجتماعي الجديد وطريقة احتساب المعاش، وشروط وضوابط الاستحقاق وفق منصة الدعم والحماية الاجتماعية الجديدة، وحاسبة الضمان الاجتماعي، وكذلك طريقة التقديم على موقع الضمان الاجتماعي الجديد 1443، وأيضا شروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور وآلية احتساب المعاش، والحد الأدنى لرب ألأسرة العائل والحد الأدنى لمعاش الضمان الاجتماعي للفرد وفق ما قررته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في النظام الجديد للضمان الاجتماعي، كلها أمور أصبحت محل بحث متعاظم من المستفيدين من نظام معاشات الضمان الاجتماعي، وسنتناول بالشرح والتفصيل لكافة التساؤلات السابق ذكرها من خلال هذا التقرير.

رابط التسجيل والتقديم على الضمان الاجتماعي الجديد شروط الاستحقاق

وتجدر الإشارة إلى ما أعلنته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية غن تفعيل نظام الضمان الاجتماعي الجديد والمطور، وتغيير اسم منصة الضمان إلى منصة الحماية الاجتماعية، وكذلك الألية الخاصة باحتساب قيمة المعاش وفق النظام الجديد للضمان الاجتماعي.

رابط التقديم على منصة الضمان الاجتماعي الجديد وطريقة احتساب المعاش

يشمل معاش الضمان الاجتماعي سواء لعائل الأسرة أو الفرد جمع قيمة الدخل المكتسب الشهري لجميع أفراد الأسرة، أو دخل الفرد الشهري.

خصم ما قيمته 50% من الدخل الشهري.

إضافة ما تم خصمه إلى مجموع الدخل غير المكتسب من الدعم الحكومي.

يتم استثناء دعم البرامج المساندة والأشخاص ذوي الإعاقة.

ثم يتم مقارنة المجموع والدخل المحتسب بالحد الأدنى المحتسب لمعاش الضمان وذلك حسب الاستحقاق الشهري وفق عدد أفراد الأسرة .

الحد الأدنى لا يقل عن 1100 ريال لرب الأسرة

أدنى معاش 550 ريالًا لكل فرد في الأسرة.

منصة الدعم والحماية الاجتماعية الجديدة

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الضمان الاجتماعي الجديد قد صدر بمرسوم وأمر ملكي تحت رقم “32/م” وذلك بوقت سابق يوم 04/ 02/ 1442هـ، هذا وقد أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على البدء في العمل بالنظام الجديد للضمان الاجتماعي المُطو.

ومن الجدير بالذكر أن منظومة الضمان الاجتماعي الجديدة والتي تهدف إلى تحقيق استدامة الاستقرار الأسري، وذلك لتشمل مظلة الحماية الاجتماعية الأسر الأشد حاجة، من خلال اتخاذ ما يلزم من تدابير خاصة بتقدم الدعم المناسب لتلك الأسر المُستحقة، وذلك حتى يتم تقدم الدعم الضامن تغطية احتياجات تلك الأسر.

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وبرامجها للحماية الاجتماعية

ومن الجدير بالذكر أن برنامج الضمان الاجتماعي الجديد تحت مظلة الحماية الاجتماعية التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، يشمل هذا الدعم تقديم خدمة التأهيل والتدريب وكذلك خدمة التوظيف والتمكين، هذا علاوة على الدعم النقدي الذي تقدمة الوزارة، ويتم ذلك وقف تشريعات وشروط وضوابط تحقيق عدالة الحماية الاجتماعية، كما تسعى وزارة الموارد البشرية جاهدة في تنمية وتعزيز المهارات الخاصة بالمستحقين والمستفيدين من برامج الدعم.

طريقة التقديم على موقع الضمان الاجتماعي الجديد 1443

وفي سعي وزارة الموارد البشرية التنمية الاجتماعية غي تطوير برامجها لاستهداف الأسر والأفراد الأشد حاجة، تم بناء منظومة حماية اجتماعية جديدة مستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث تعمل منظومة الضمان الاجتماعي الجديد وفق الاحتياجات الفعلية التي تحقق وتغطي الجوانب الاجتماعية والاقتصادية لمواطني المملكة السعودية، وذلك بما تُتيحه من فرص تنموية مستقبلية، بهدف تحقيق أهم ثلاثة محاور للنهوض بالمجتمع السعودي وتتلخص تلك المحاور فيما يلي:

مجتمع حيوي. اقتصاد مزدهر. وطن طموح.

التقديم والتسجيل وفق شروط استحقاق الضمان الاجتماعي وآلية احتساب المعاش

ومن الجدير ذكرة أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تعمل وفق خطة وشروط عمل تستهدف تحقيق أقصى درجات العدالة في توزيع الدعم المقدم من الحكومة السعودية ليشمل أولا الأسر الأشد حاجة، حيث ستتم الأمور حسب خطة مدروسة لتقديم الدعم المناسب للأسر والأفراد المستفيدين لحياة كريمة.

رابط التسجيل والتقديم على الضمان الاجتماعي على منصة الدعم والحماية الاجتماعية

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أتاحت رابط التقديم والتسجيل https://sbis.hrsd.gov.sa على معاش الضمان الاجتماعي الجديد، حيث بدأ بالفعل استقبال طلبات المتقدمين صبيحة يوم السبت 15 ربيع ثاني 1443، الموافق 20 نوفمبر 2021، كما قامت الوزارة بنشر تفاصيل وطريقة احتساب المعاش وفق ألية محددة، وذلك وفق التالي:

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