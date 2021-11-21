نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط التقديم والتسجيل على رابط نظام الضمان الاجتماعي الجديد منصة sbis.hrsd.gov.sa للدعم في المقال التالي

عمر شويل - جدة أهم شروط نظام الضمان الاجتماعي الجديد “المطور” على منصة الدعم والحماية الاجتماعية لمواطني المملكة الموظفين، وذلك بعد تفعيل نظام الضمان الاجتماعي المطور، وذلك في سبيل تعظيم الاستفادة من برنامج الضمان الجديد بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، فقد صدرت بالفعل شروط الضمان الاجتماعي الجديدة 1443، وذلك بعد أن أقرته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويأتي النظام الجديد للضمان الاجتماعي لتوزيع عادل للدعم تستفيد مه الأسر الأشد حاجة للدعم، لتشملها مظلة الحماية الاجتماعية السعودية من كافة الجوانب، وذلك بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير حياة كريمة لتلك الأسر.

شروط نظام الضمان الاجتماعي الجديد “المطور” على منصة وزارة الموارد البشرية

وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة السعودية ممثلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تسعى دائما لتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية، مستهدفة إرساء مبادئ العدالة الاجتماعية التي تحقق الاستقرار المستدام للأسر الأشد حاجة، والتي تستحق بالفعل دعم الحكومة السعودية، واتخاذ ما يلزم من قرارات وتدابير لتحقيق هذه الغاية النبيلة.

تفعيل نظام الضمان الاجتماعي الجديد المطور 1443

لذلك كان نظام الضمان الاجتماعي الجديد والمطور واجب على الحكومة السعودية، ويتم ذلك من خلال تشريعات توزيع عادل للدعم النقدي،وكذلك ما تقدمه الوزارة من خدمات التأهيل والتدريب، وذلك لتحقيق أهداف الحماية الاجتماعية التي تصبوا إليه حكومة المملكة، وكذلك العمل على ضمان وصول أموال الزكاة للمستفيدين والمستحقين الفعليين، كما تعمل وزارة الموارد البشرية على القيام بواجبها في سبيل تحسين مهارات المستحقين.

الاستحقاق على نظام الضمان الاجتماعي الجديد 1443

ومن الجديد بالذكر أن وزارة الموارد البشرية وضعت شروط لاستحقاق الضمان الاجتماعي الجديد المطور، وذلك لدعم فئات المواطنين والأسر شديدة الحاجة للدعم، وذلك وفق رؤية موضوعية وبرنامج يحقق رؤية المملكة 2030، حيث يحقق نظام الضمان الاجتماعي الجديد ثلاثة محاور أساسية وهي:

مجتمع حيوي.

اقتصاد مزدهر.

وطن طموح.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الضمان الاجتماعي الجديد والمطور لا يقتصر على تقديم الدعم النقدي للأسر والأفراد الأشد حاجة فقط، بل يستهدف عدة أمور أساسية وهي كالتالي:

تحقيق الاستقلال المالي والتحول إلى أشخاص منتجين.

توفير برامج التأهيل والتدريب.

تقديم فرص العمل المناسبة بالاشتراك مع صندوق تنمية الموارد البشرية.

ومن الجدير بالذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد أتاحت رابط استقبال طالبات التسجيل والتقديم على نظام الضمان الاجتماعي الجديد، حيث بدأ فتح باب تسجيل واستقبال الطالبات يوم السبت 15 ربيع أخر 1443، الموافق يوم 20 نوفمبر 2021، حيث قامت الوزارة بما يلزم من تعديل وتحديث منصة الضمان الاجتماعي، وذلك لتتوافق مع الألية الجديدة للتسجيل على المنصة وفق الشروط الجديدة.

أهم شروط نظام الضمان الاجتماعي الجديد على منصة sbis.hrsd.gov.sa

الجنسية السعودية

الإقامة بشكل منتظم بالمملكة

سيتم استثناء الفئات التي تم استثنائها من قبل النظام.

مصدر دخل الأسرة أقل من الدخل الخاص بالمعاش.

الالتزام بالخطط الخاصة بالتأهيل والتدريب والتعليم والصحة.

نظام الضمان الاجتماعي الجديد تحت مسمى منصة الحماية الاجتماعية

ويجب التنويه إلى أن المنصة ستواصل استقبال طالبات الراغبين في التسجيل على البرنامج الجديد لنظام الضمان الاجتماعي المطور حتى يوم الاثنين الموافق 23 مايو 2022، حيث سيتم بعدها إغلاق باب استقبال الطلبات والتسجيل على المنصة، وسيتم طوال فترة التسجيل واستقبال الطالبات العمل على دراسة ومراجعة طلبات المواطنين الذين قام بالتسجيل، كما سيتم نقل المستحقين تدريجيا وفق مطابقتهم للشروط والضوابط الجديدة، حيث سيتم وفق ما هو مُعلن دراسة مدى استحقاق المتقدمين بالتسجيل خلال شهر ديسمبر، كما سيتم إيداع المعاشات لمن تثبت استحقاقه بدأ من يناير 2022.

تقديم وتسجيل واستقبال طلبات الضمان الاجتماعي الجديد وكيفية احتساب المعاش

معاش الضمان الاجتماعي يشتمل على الدخل المكتسب الشهري لجميع أفراد الأسرة، أو دخل الفرد الشهري.

خصم 50% من الدخل الشهري.

إضافة الخصم إلى الدخل غير المكتسب من الدعم الحكومي.

استثناء دعم البرامج المساندة والأشخاص ذوي الإعاقة.

ثم يتم مقارنة المجموع والدخل المحتسب بالحد الأدنى المحتسب لمعاش الضمان وذلك حسب الاستحقاق الشهري وفق عدد أفراد الأسرة .

الحد الأدنى لا يقل عن 1100 ريال لرب الأسرة

أدنى معاش 550 ريالًا لكل فرد في الأسرة.

وتجدر الإشارة إلى أن تقديم الاعتراضات على الاستحقاق خلال فترة لا تتجاوز شهر من تاريخ الإبلاغ بعد الاستحقاق بنظام الضمان الاجتماعي الجديد، وسيتم دراسة الحالة والتدقيق فيها لبيان مدى الاستحقاق من عدمه، وذلك وفق قواعد وإجراءات لجنة التظلمات.