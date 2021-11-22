نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الضمان الاجتماعي للعاطلين عن العمل وما هي فئات المستحقة لمعاش الضمان في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط الضمان الاجتماعي للعاطلين عن العمل وما هي الفئات المستحقة لمعاش الضمان المقدم من قبل وزارة الموارد البشرية والاجتماعية التي تعمل على توفير المساعدات المالية للمواطنين السعوديين المستحقين للدعم لمواجهة مشاكل المعيشة المتنوعة بكافة أنواعها سواء كانت مسكن أو تعليم أو صحة أو زواج سوف نشرح لكم من خلال هذا المقال الشروط بالتفصيل للاستفادة من معاش الضمان الاجتماعي باختلاف مناطق العمل.

شروط الضمان الاجتماعي للعاطلين عن العمل

أعلنت الحكومة السعودية عن مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في المستفيد المتقدم للحصول على معاش الضمان الاجتماعي بمناطق العمل بكافة أنواعها المختلفة إليكم الشروط وهي كالآتي:

يجب تقديم كافة التقارير الطبية التي تثبت حالة المتقدم الغير قادر على العمل أو أداء مهامه الوظيفية.

ضرورة تقديم كل الوثائق والأوراق التي تثبت صحة أن هذا الشخص لم يحصل على أي أعانات من مؤسسات اخرى.

يشترط على المتقدم أن يكون سبق له التسجيل في مؤسسة التامين الاجتماعي.

لابد أن يكون المتقدم للحصول على الضمان الاجتماعي مقيم على أراضي المملكة بشكل دائم.

تقديم كافة المستندات والأوراق التي تشبه على أن الشخص ليس لديه أي أملاك أو عقارات.

تقديم كافة المستندات التي تؤكد أن المتقدم من أصحاب الدخل المحدود.

ألا يقل عمر المتقدم عن 35 عاما للحصول على معاش الضمان الاجتماعي.

ما هي الفئات المستحقة لمعاش الضمان الاجتماعي

قد تم تحديد مجموعة من الفئات المستحقة لمعاش الضمان الاجتماعي من قبل وزارة الموارد البشرية وتشمل هذه الفئات وهي:

الأسرة التي يبلغ سن العائل فيها إلى 60 عاما. كل المصابين بعجز كلي أو جزئي. المرأة المعيلة التي لا تتمكن من الخروج للعمل بسبب كبر سنها أو لأنها مطلقة من رجل سعودي. الأسرة التي فقدت عائلها الوحيد لها والأسرة المهجورة والأرامل والمطلقات. الأيتام. الأسر التي يكون عائلها مدمن للمواد المخدرة.

خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي للعاطلين عن العمل

الدخول المباشر لموقع الضمان الاجتماعي وزارة الموارد والتنمية الاجتماعية.

سوف يظهر أمامك على الشاشة الخدمات اختر الخدمة الإلكترونية الخاصة بالمنشآت.

الضغط على مستخدم جديد و سجل كل البيانات المطلوبة منك.

وبعد قم بالضغط على التالي.

قم بإدخال كافة المعلومات المطلوبة منك.

ثم الضغط علي خانة تسجيل سوف يتم الاحتفاظ برقم الضمان الاجتماعي لاستعماله في الاستعلام عن حالة القبول.

بهذا نكون وصلنا إلى نهاية هذا الحديث و تعرفنا من خلاله على شروط الضمان الاجتماعي للعاطلين وما هي الفئات المستحقة للضمان الاجتماعي.