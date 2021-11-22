نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى ينزل التأهيل الشامل نوفمبر 2021 – ربيع الأخر 1443 وكم راتب التأهيل الشامل 1443 الجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة متى ينزل التأهيل الشامل 1443، يترقب الكثير من المستفيدين والمستحقين لخدمات التأهيل الشامل 1443، موعد نزول رواتب التأهيل الشامل الجديد 1443، وتحرص المملكة ممثلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على الارتقاء بأصحاب الهمم، وتوليهم أهمية كبيرة وتقدم لهم العديد من البرامج والدعم النقدي وعلى هيئة خدمات، حتى يستطيعوا أن يواجهوا صعوبات الحياة، التي تتزايد يوماً بعد يوم.

ودعت الوزارة جميع المستحقين للراتب ضرورة الاستعلام عن الراتب إلكترونياً، وتحديث بياناتهم وعند وجود أي مشكلة الاتصال بهم من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة، ونحن هنا في موقع “ثقفني” سوف نقدم لكم كافة التفاصيل عن متى ينزل التأهيل الشامل بعد قبول الطلب، وكم راتب التأهيل الشامل 1443، وطريقة الاستعلام عن موعد نزول الراتب.

متى ينزل التأهيل الشامل

تحرص المملكة العربية السعودية على تقديم الدعم للأسر الفقيرة ومتوسطة الدخل، كما تولي اهتمام كبير بالمعاقين وأصحاب الأمراض المزمنة، وتقدم لهم العديد من برامج الحماية الاجتماعية، حتى يتم دمجهم في المجتمع ويكونوا فاعلين ومؤثرين في رقي المجتمع، كما أنها تقدم لهم الدعم على هيئة نقود تنزل لهم على حساباتهم البنكية، وتحدد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المبلغ المستحق، لكل حالة على حسب درجة الإعاقة ونوعها، وكذلك بالنسبة للأمراض المزمنة والأمراض النفسية وغيره من الأمراض التي سوف نبينها لاحقاً.

موعد نزول راتب التأهيل الشامل لهذا الشهر نوفمبر 2021

كما هو معروف للجميع فإن راتب التأهيل الشامل الجديد 1443، يتم نزوله في حسابات المستفيدين في اليوم الخامس والعشرين من كل شهر ميلادي، ما لم يصادف هذا اليوم أجازة أو عطلة رسمية، فيقدم يوم لو صادف الصرف يوم خميس، ويؤخر إلى يوم الأحد لو صادف الإيداع يوم السبت، وعليه فإن موعد صرف راتب التأهيل الشامل لشهر نوفمبر، هو يوم الخميس القادم 25 من شهر نوفمبر الحالي 2021.

الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

النقر على أيقونة “الخدمات الإلكترونية”.

يتم اختيار أيقونة “الإعانة المالية”.

إدخال كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح والنقر على أيقونة “استعلام”.

كم راتب التأهيل الشامل الجديد 1443

يختلف تحديد الراتب باختلاف درجة الإعاقة ونوع المرض. فقد تكون 4000 ريال لمن يعاني من خلل في النطق والإبصار والسمع. ويكون المبلغ 10,000 ريال سعودي لمن يعاني من أمراض خطيرة. كمن يعاني من لين العظام وعيوب خلقية في القلب. وكذلك من يعاني من مرض الروماتويد. ومن يعاني من الاكتئاب أو التوحد أو اضطرابات نفسية. ويصل المبلغ إلى 14,000 ريال في حالات أكثر خطورة. كمن يعاني من شلل وثلاثي. وكذلك من بتر أحد ذراعيه. و20.000 ريال لمن أصيب بشلل رباعي.