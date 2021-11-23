التسجيل في إسكان الضمان الاجتماعي الشروط وطرق التواصل

التسجيل في إسكان الضمان الاجتماعي يعد أحد أهم الأشياء التي يتم البحث عنها من قبل الراغبين في إنشاء حساب في الإسكان التنموي للحصول على سكن خاص بهم، حيث يتم توفير السكن المناسب لبعض الحالات المستحقة بإيجار رمزي ويمكن من خلال رقم الإسكان التنموي لمستفيدي الضمان معرفة أسماء مستفيدي الإسكان الضمان الاجتماعي ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على التسجيل في إسكان الضمان الاجتماعي.

التسجيل في إسكان الضمان الاجتماعي

يتاح التسجيل في إسكان الضمان الاجتماعي في حالة استيفاء الأفراد للشروط الموضوعة من قبل الإسكان التنموي ومن ثم يمكنهم التسجيل بالطريقة التالية:

طريقة التسجيل في إسكان الضمان الاجتماعي

يقوم الراغب بالتسجيل بالولوج إلى صفحة سكني الرسمية.

النقر على التبويب الخاص بتسجيل الدخول.

يتاح التسجيل باستخدام بيانات الهوية، وبعدها يتم تدوين تاريخ ميلاد الراغب في التسجيل ويتم تفعيل أيقونة الموافقة على الشروط الموضوعة.

الضغط على كلمة تسجيل ليقوم الموقع بإرسال رمز التأكد من المستخدم عبر جواله المسجل بأبشر.

يتم طلب بعض المعلومات من الراغب في التسجيل وعليه إدخالها بكل دقة والضغط على تسجيل.

يقوم الموقع بإرسال رمز تأكيد أخر إلى ذات الجوال المسجل ويتم إدخاله بالموقع لإتمام التسجيل.

بعد إتمام التسجيل يتوجب على المستخدم تعديل حالته من عدم الاستحقاق إلى مستحق من خلال دخوله إلى الملف الشخصي والنقر على حالة الاستحقاق.

على المستخدم النقر على التقديم وقبول الشروط، وبعدها يتم طلب بعض المعلومات عن سكن المتقدم، وبالضغط على استمرار يطلب الموقع إخال تاريخ الميلاد الخاص بأفراد الأسرة.

الإجابة على الأسئلة المتوفرة بالموقع، وبعدها يتم الضغط على حالة الاستحقاق.

يقوم المستخدم بالضغط على استكمال الطلب، ويطلب بعدها الموقع بعض البيانات الوظيفية وأيضًا بيانات دخل المتقدم ويجب إدخال الوحدات الراغب في الحصول عليها.

بعد إنهاء الإجراءات يتم الحفظ والمتابعة ويتاح لك بعد ذلك طباعة صفحة استحقاقي والمتابعة من خلال الجمعية الأهلية أو من خلال التعامل مع وزارة الإسكان.

شروط الإسكان التنموي

قام الإسكان التنموي بوضع بعض الشروط الأساسية التي يجب أن تتوفر في المتقدمين للتسجيل وتضم تلك الشروط:

ضرورة تجاوز المتقدم خمسة وعشرون عامًا.

عدم حصول المتقدم على وحدة من وحدات الإسكان التنموي من قبل.

لا يسمح بالاستفادة من الإسكان لأصحاب الأملاك من العقارات والوحدات السكنية.

ضرورة أن يكون اسم المتقدم ضمن المستفيدين من الضمان الاجتماعي.

رقم الإسكان التنموي لمستفيدي الضمان

يتساءل العديد من الأفراد كيف اعرف اني مسجل في الإسكان التنموي وللإجابة على هذا التساؤل يمكن التواصل مع الإسكان التنموي عبر الرقم الموحد 199090 أو من خلال الرقم 0114070100 بالإضافة إلى إمكانية إرسال الاستفسارات عبر البريد الإلكتروني [email protected] .