شروط الأهلية والاستحقاق في نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد ١٤٤٣

نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد ١٤٤٣، هو نظام يشمل النظام القديم بالإضافة إلى تحديثات وتطورات تهدف إلى الوصول الدقيق إلى المستحقين من الأفراد والأسر السعودية للتسجيل في النظام بهدف تحقيق التكافل والعدالة الاجتماعية، وذلك في ضوء النهضة الإقتصادية والصناعية التي تسعى إليها المملكة العربية السعودية في إطار تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠ والتي تخطو في اتجاهها بخطوات سريعة وواسعة، مما قد يؤثر بالسلب على الأسر الفقيرة أو ذات الدخول المتوسطة ولذلك تسعى الحكومة السعودية جاهدة إلى تخفيف عبء التقدم والازدهار على أبناء الوطن من خلال كل طريقة ممكنة لتقديم الدعم والحرص على وصوله إلى مستحقيه من الأسر الأكثر إحتياجا.

شروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور الجديد:

ونظام الضمان الاجتماعي مثله كغيره من البرامج الداعمة للمواطن السعودي من الجنسين، يشمله مجموعة من الشروط والأحكام والضوابط التي يجب توافرها في الشخص حتى تكون له أحقية التقديم على الدعم والتسجيل في النظام الجديد، وهذه الشروط تتمثل في البنود القليلة القادمة، وهي؛

يجب أن يكون سعودي الجنسية.

يجب أن يكون مقيم إقامة دائمة داخل الأراضي السعودية، ويتثنى من هذا الشرط الحالات الثلاث التالية وهي؛

في حالة زوجة السعودي أو مطلقته أو أرملته يشترط أن يكون لديها أبناء يحملون الجنسية السعودية وتقيم هي وأبناءها إقامة دائمة داخل البلاد ولديهم إقامة سارية المفعول. أما في حالة أبناء الأرملة والمطلقة السعودية من زوج غير سعودي؛ يشترط أن تكون إقامتهم إقامة دائمة داخل البلاد مع وجود إقامة سارية المفعول. كما يشترط سريان بطاقة التنقل في حالة زوي الإعاقة والأيتام.

يجب أن يقل الدخل المحتسب للمتقدم عن الحد الأدنى للمعاش وهو 1,100 ريال سعودي الهائل، و 550 ريال التابع.

الإلتزام بإستيفاء كل متطلبات الوزارة من الصحة والتعليم والتدريب والتأهيل الوظيفي والإقرار بصحتها.

الإلتزام بمعايير إمتلاك واستخدام الثروة التي تحددها اللائحة التنفيذية.

الفئات المستحقة للدعم:

بالإضافة إلى الفئات المستحقة للدعم وفقاً إلى الضوابط والشروط السابقة، فإن نظام الضمان الاجتماعي المطور يهدف إلى تعزيز إستحقاق الفئات التالية؛