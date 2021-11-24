التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الحديث 1443 جميع الفئات

التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443 هي الطريقة الرسمية التي قد أعلنت عنها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية منذ الإعلان عن تفعيل النظام الجديد للضمان الاجتماعي المطور لسنة 1443وذلك بدءاً من اليوم الثاني العشرين من شهر نوفمبر من العام الجاري، ولقد تم الإعلان عنه بعد أن صدر مرسوم ملكي بتقديم الدعم والإعانات لعدد من الفئات المستحقة لذلك والتي تسمي بالأشد احتياجا للمساعدات من مؤسسة التأمينات الضمان الاجتماعي، وفيما يلي عبر موقع ثقفني توضيح شروط وآلية التسجيل بالضمان الاجتماعي المطور.

شروط الضمان الاجتماعي الجديد في المملكة

لقد تم فعليًا توضيح أهم شروط التسجيل الضمان الاجتماعي المطور 1443 لكافة الفئات داخل المملكة العربية السُّعُودية سواء المتقاعدين أو العاطلين عن العمل أو المطلقات والآرامل، ولقد جاءت تلك الشروط على النحو التالي:

أن يكون صاحب الطلب سعودي الجنسية سواء رجل أو امرأة إلا في حالة مطلقة أو أرملة الزوج السعودي.

الإقامة بشكل دائم على أراضي المملكة.

اتباع كافة معايير الدخل وامتلاك الثروة المحددة من الوزارة.

تقديم جميع الأوراق والمستندات الخاصة بصاحب الطلب.

طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443 لجميع الفئات

تتم طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي الحديث المطور على النحو التالي الذكر:

الذَّهاب الموقع الرسمي الخاص بـ منصة الدعم والحماية الاجتماعية التابعة لـِ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

على المواطن القيام بـ التقديم في الضمان الاجتماعي المطور من خلال اختيار أيقونة (تسجيل جديد).

القيام بـ ملء جميع البيانات المطلوبة الخاصة بـ صاحب الطلب صحيحة.

إدخال رَقْم الهُوِيَّة الوطنية الخاصة بـِ المواطن.

إضافة رقم الجوال الخاص به.

تسجيل تاريخ الميلاد بالتقويمين (الهجري والميلادي).

تسجيل كلمة المرور

إدخال رمز التحقق

يتم النقر على أيقونة (موافق) على جميع الشروط والأحكام

النقر أيضًا على أيقونة (تسجيل).

سوف يتم بذلك إرسال رسالة نصية للمواطن على رَقْم الجوال الخاص به الذي قام بـِ تسجيله يتضمن (كود التفعيل).

يتم تسجيل رمز التحقق الجديد الذي وصله مع تسجيل رمز الايبان الحساب البنكي الخاص به.

النقر على (التعهد) بصحة كل ما تم ذكره من بيانات.

من الصفحة الرسمية يتم اختيار الخِدْمَات الإلكترونية بعد تسجيل الدخول.

ثم (خِدْمَات معاش الضمان الاجتماعي).

الموافقة على الشروط وتحديد اقرب مكتب لمكان إقامة المستخدم

الضغط على (تقديم الطلب).

يجب الاحتفاظ برقم الطلب لمراجعته في أي وقت.

معلومات عن الضمان الاجتماعي المطور