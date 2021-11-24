نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الحديث 1443 جميع الفئات في المقال التالي
التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443 هي الطريقة الرسمية التي قد أعلنت عنها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية منذ الإعلان عن تفعيل النظام الجديد للضمان الاجتماعي المطور لسنة 1443وذلك بدءاً من اليوم الثاني العشرين من شهر نوفمبر من العام الجاري، ولقد تم الإعلان عنه بعد أن صدر مرسوم ملكي بتقديم الدعم والإعانات لعدد من الفئات المستحقة لذلك والتي تسمي بالأشد احتياجا للمساعدات من مؤسسة التأمينات الضمان الاجتماعي، وفيما يلي عبر موقع ثقفني توضيح شروط وآلية التسجيل بالضمان الاجتماعي المطور.
شروط الضمان الاجتماعي الجديد في المملكة
لقد تم فعليًا توضيح أهم شروط التسجيل الضمان الاجتماعي المطور 1443 لكافة الفئات داخل المملكة العربية السُّعُودية سواء المتقاعدين أو العاطلين عن العمل أو المطلقات والآرامل، ولقد جاءت تلك الشروط على النحو التالي:
- أن يكون صاحب الطلب سعودي الجنسية سواء رجل أو امرأة إلا في حالة مطلقة أو أرملة الزوج السعودي.
- الإقامة بشكل دائم على أراضي المملكة.
- اتباع كافة معايير الدخل وامتلاك الثروة المحددة من الوزارة.
- تقديم جميع الأوراق والمستندات الخاصة بصاحب الطلب.
طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443 لجميع الفئات
تتم طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي الحديث المطور على النحو التالي الذكر:
- الذَّهاب الموقع الرسمي الخاص بـ منصة الدعم والحماية الاجتماعية التابعة لـِ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
- على المواطن القيام بـ التقديم في الضمان الاجتماعي المطور من خلال اختيار أيقونة (تسجيل جديد).
- القيام بـ ملء جميع البيانات المطلوبة الخاصة بـ صاحب الطلب صحيحة.
- إدخال رَقْم الهُوِيَّة الوطنية الخاصة بـِ المواطن.
- إضافة رقم الجوال الخاص به.
- تسجيل تاريخ الميلاد بالتقويمين (الهجري والميلادي).
- تسجيل كلمة المرور
- إدخال رمز التحقق
- يتم النقر على أيقونة (موافق) على جميع الشروط والأحكام
- النقر أيضًا على أيقونة (تسجيل).
- سوف يتم بذلك إرسال رسالة نصية للمواطن على رَقْم الجوال الخاص به الذي قام بـِ تسجيله يتضمن (كود التفعيل).
- يتم تسجيل رمز التحقق الجديد الذي وصله مع تسجيل رمز الايبان الحساب البنكي الخاص به.
- النقر على (التعهد) بصحة كل ما تم ذكره من بيانات.
- من الصفحة الرسمية يتم اختيار الخِدْمَات الإلكترونية بعد تسجيل الدخول.
- ثم (خِدْمَات معاش الضمان الاجتماعي).
- الموافقة على الشروط وتحديد اقرب مكتب لمكان إقامة المستخدم
- الضغط على (تقديم الطلب).
- يجب الاحتفاظ برقم الطلب لمراجعته في أي وقت.
معلومات عن الضمان الاجتماعي المطور
- يعتبر الحد الأدنى للمعاشات في النظام المطور الجديد للضمان الاجتماعي ألف ومائة (1100) ريال سعودي للعائل وقد تحدد للفرد المبلغ ليكون (550) ريال سعودي
- يعمل نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد على استهداف عدد من الأُسر التي هي في حاجة إلى هذه الإعانات وتمكنهم من تحسين مستواهم المعيشي والمالي والحياتي وذلك بعد أن قامت بـِ التنسيق مع صندوق الموارد البشرية
- يتم تحديد المعاش للمستقل والأسرة من خلال قيمة الدخل الشهري الخاص ب جميع أفراد العائلة.
- يتم خَصْم خمسون (50%) من الفئة الخاصة ب الدخل الشهري ويتم إضافة ذلك للدخل غير المكتسب من أي دعم خاص بالحكومة ويستثنى من ذلك دعم البرامج المساندة لذوي الاحتياجات الخاصة.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الحديث 1443 جميع الفئات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.