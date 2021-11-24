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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن نتائج الطلاب من نظام نور التعليمي 1443 في المقال التالي
الاستعلام عن النتائج من نظام نور، ينتظر طلاب المراحل التعليمية المختلفة في السعودية الإعلان عن نتائج الاختبارات في أي وقت من الآن حيث يتم في الفترة الحالية رصد ومنع درجات الطلاب بالمرحلة التعليمية المتوسطة والثانوية بعد انتهائهم من الاختبارات الفترة الماضية بالحضور الفعلي لهم في الفصول الدراسية وذلك للطلاب المحصنين فقط، ومن المفترض أن تقوم الوزارة بالإعلان عن نتائج الطلاب من خلال نظام نور التعليمي ولهذا سنعرفكم فيما يلي الطريقة الصحيحة من أجل الاستعلام عن نتائج الطلاب من نظام نور.
خدمات منصة نور التعليمية
هي منصة إلكترونية تم تصميمها من قبل وزارة التربية والتعليم بالاتحاد مع هيئة الاتصالات السعودية والهيئات المختصة من أجل توفير تلك المنصات مع مجموعة من المنصات التعليمية الأخرى التي تتلائم مع نظام التعليم الجديد بالسعودية، حيث يوفر نظام نور التعليمي عدد خدمات ومزايا مختلفة للجميع سواء كانوا طلابًا أو أولياء أمور أو معلمين ومن هذه الخدمات المميزة:
- تربط كافة أعضاء العملية التعليمية من طلاب ومعلمين ومديرين مدارس أو مديريات.
- نظام يشمل جميع طلاب الروضة إلى طلاب الثانوية العامة في السعودية.
- كما وتساهم المنصة في تقييم درجات الطلاب على مدار الفصل والعام الدراسي.
- وأيضًا تتيح للطلاب كافة المناهج الدراسية الإلكترونية ليمكنهم الاطلاع عليها في أي وقت.
- ويقوم نظام نور التعليمي بعرض نتائج الطلاب بعد الانتهاء من رصد وتصحيح الدرجات.
- كما أنه يقدم المعلومات بشكل صحيح ودقيق لجميع الطلاب
نظام نور التعليمي للاستعلام عن النتائج
بمشيئة الله سيتم عرض نتائج الطلاب بعد الانتهاء من تصحيحها على المنصة التعليمية نور حينها يتم اتباع خطوات الاستعلام عن النتائج من نور الآتية:
- التوجه إلى الموقع الرسمي بعد الضغط على هذا الرابط https://noor.moe.gov.sa/Noor/Login.aspx.
- يقوم المستخدم بوضع بياناته حسابه الشخصي في المنصة للوصول إلى الصفحة الرئيسية.
- ومن ثم اختيار التبويب الخاص بنتائج الطلاب وبعدها تحديد السنة الدراسية المرغوب في عرض النتائج لها وكتابة رقم الجلوس للطالب.
- ومن ثم النقر على عرض في حالة تم رفع النتائج سيكون المستعلم قادرًا على الاطلاع عليها بسهولة.
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