نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط التقديم على طلب زيارة عائلية للمقيمين المهن المسموح لهم بالزيارة 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر شروط التقديم على طلب زيارة عائلية للمقيمين المغتربين في المملكة العربية السعودية من اهم الأمور التي يبحث عنها الكثير من الوافدين في المملكة، حيث تكون هذه الشروط معلنة من قبل وزارة الخارجية السعودية ويجب الالتزام بخطوات تنفيذها لكي يتم التقديم على طلب زيارة عائلية بشكل صحيح، وذلك من من أجل رؤية العائلة و الاستمتاع معهم و هذا ما عملت وزارة الخارجية على توفيره و ذلك من خلال اتباع بعض الخطوات و موافقة بعض الشروط وهو ما سوف يتم شرحة خلال السطور التالية.

و طلب تأشيرة زيارة عائلية كما تعلم عزيزي القارئ، هي خدمة تقدمها وزارة الخارجية السعودية عبر موقعها الإلكتروني، للمقيمين الراغبين في تقديم طلب زيارة عائلية لذويهم من الدرجة الأولى، سواء كان الزوج أو الزوجة أو الأبناء وكذلك الوالدين.

ومن هذا المنطلق قامت وزارة الخارجية السعودية بتقديم العديد من الخدمات الإلكترونية والتي لاقت استحسان الكثير من المواطنين والوافدين المقيمين في المملكة العربية السعودية ومن بينها خدمة طلب زيارة عائلية و ذلك يتاح زيارة الأقارب من الدرجة الأولى للمقيمين في السعودية وهم ( الزوجة – الأبناء – الوالدين )، مع مراعاة بعض الشروط وهي التي سوف نرصدها في نقاط بسيطة يجب اتباعها لإتمام عملية التقديم على طلب زيارة عائلية للمقيمين.

قد لا تكون المملكة العربية السعودية مكانًا للمتعة أو الترفيه للمغتربين الذين يقيمون بمفردهم بعيدًا عن بلدهم. ولكن ممكن للمملكة أن توفر لهم شعور أنهم في موطنهم عن طريق جلب أسرهم سواء في زيارة أو تأشيرة دائمة حسب المهن و الإقامة، التأشيرة الدائمة لها فوائد أكثر من تأشيرة الزيارة ، لأنها لا تعاني من توترات متجددة. إذا كانت تأشيرة الزيارة صالحة لمدة 3 أشهر (90 يومًا) ، فمن الممكن تجديدها مرة أخرى ، أي ما يصل إلى 6 أشهر. ولكن قد يكون التجديد غير ناجح في شهر رمضان والحج نظرا للتزاحم على المملكة في تلك الفترة بسبب أداء مناسك الحج والعمرة.

شروط طلب زيارة عائلية من وزارة الخارجية السعودية

ويأتي إلى الأراضي السعودية كل عام أعداد من المغتربين من بلاد وجنسيات مختلفه، حيث يقيم بداخلها أشخاص غير حاملي للجنسية السعودية جاؤوا للعمل في قطاعات ومجالات مختلفه، ولهذا منحت الدولة حق زيارة أفراد المقيم من الدرجة الأولي والسماح لهم بالمجيء إلى البلاد، كما إنها قدمت منصة رسميه للتقديم علي طلب الزيارة عبر الدخول علي الموقع الرسمي لوزارة الخارجية ولكن وفق شروط محددة ومن خلال السطور التالية سوف نوضح ما هي الشروط الواجب أن يتم توافرها في نموذج طلب زيارة عائلية من وزارة الخارجية السعودية

طلب الزيارة العائلية يسمح به زيارة زوجة واحدة فقط، حيث أنه لا يسمح بزيارة أكثر من زوجة .

مدة الإقامة المسموح بها للزوجة على الأقل 90 يوم .

على الإقامة أن تكون سارية و غير منتهية الصلاحية .

أن يكون الأشخاص المطلوبين للزيارة من الدرجة الأولى .

على المتقدم لطلب الزيارة أن لا يكون مرافق حيث أنه لابد أن يمتلك إقامة عمل .

لا يجوز استقدام الابن الذي عمره أكثر من عام .

سداد جميع الرسوم تقديم طلب تأشيرة زيارة عائلية .

أن يتم ختم نموذج طلب تأشيرة زيارة عائلية من الغرفة التجارية أو من جهة العمل التابع لها المُقيم .

رابط طلب زيارة عائلية من وزارة الخارجية السعودية

دخول خدمات التأشيرات الإلكترونية التابعة لوزارة الخارجية السعودية .

ملء كل بيانات الطلب بكل وضوح و تكون باللغة العربية و التأكد من صحة المعلومات و الموافقة على كل الشروط الموجودة، و من ثم تقديم الطلب الإلكتروني.

قم بطباعته هذا الطلب بعد ملء بياناته ومن ثم عليك تجهيز الأوراق المطلوبة لتأشيرة الزيارة العائلية وأيضا على المقيم في المملكة العربية السعودية أن يقوم بدفع جميع الرسوم المتعلقة بطلب الزيارة العائلية ، وبعد إتمام كافة الخطوات المذكورة بشكل صحيح يكون واجب على شخص المستعلم التوجه إلى جهة العمل أو الغرفة التجارية من أجل الحصول على ختم للنموذج الإلكتروني الذي تم طباعته.

استعلام طلب زيارة عائلية تتيح وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية لكلا من : المقيمين – المواطنين – الزائرين – أصحاب الأعمال – الحكومة ، الاستعلام عن طلب زيارة عائلية مقدمة لوزارة الخارجية من خلال اتباع التالي:

، وبعد إتمام كافة الخطوات المذكورة بشكل صحيح يكون واجب على شخص المستعلم التوجه إلى جهة العمل أو الغرفة التجارية من أجل الحصول على ختم للنموذج الإلكتروني الذي تم طباعته. أولا الدخول على منصة خدمات التأشيرات الإلكترونية التابعة لوزارة الخارجية السعودية من خلال بوابة وزارة الخارجية السعودية.

الدخول للصفحة الرئيسية

الضغط على استعلام

البحث عن طلب مقدم إلى وزارة الخارجية.الجدير بالذكر أن الكثير من الخدمات تم تطويرها في الآونة الأخيرة وجعلها تتم بشكل إلكتروني منها صلاحية التأشيرة برقم الهوية أيضا خدمة الاستعلام عن بلاغ هروب برقم الإقامة وخدمات اخرى كثيرة.

المهن المسموح لهم بالزيارة العائلية 2021

هناك مهن محددة يسمح لها بتقديم طلب الزيارة العائلية و ذلك حسب قرار مجلس الوزراء حيث يتم قبول طلب أي زيارة عائلية من قبل جميع المهن باستثناء المهن الأتية :

العامل كالعامل الزراعي أو عامل النظافة أو عامل فني و كل ما يطلق عليه عامل .

السائق سواء سائق الشاحنات أو السائق الخاص .

وكما يجب كتابه تعهد بمجرد تقديم طلب الزيارة وتكون صيغة هذا التعهد كما يلي:

“أتعهد بتدوين جميع بياناتي بالشكل المطلوب وتدوين بيانات المطلوب للزيارة من واقع جواز سفره، وأتعهد بتوفير السكن المناسب، ومغادرة الشخص المطلوب للزيارة قبل انتهاء مدة الإقامة المحددة في تأشيرة الدخول، وأن يكون طيلة مدة إقامته في المملكة خاضعاً للأنظمة والقوانين المرعية وأن الغرض من الطلب هو للزيارة فقط وليس للعمل أو أداء الحج، وأتحمل المسئولية إذا ثبت خلاف ذلك. كما أفوض وزارة الخارجية السعودية بالاطلاع على سجل بياناتي في المملكة”.

رسوم الزيارة العائلية 2021

توجد رسوم محددة عن تقديم طلب تأشيرة دخول مرة واحدة للمملكة العربية السعودية، و هذه الرسوم كالأتي :

رسوم حكومية و هي 2000 ريال سعودية . رسوم دخول السعودية و هي 2000 ريال سعودي و تدفع لمرة واحدة .

توجد أيضا رسوم محددة للحصول على تأشير دخول متعددة للمملكة و تكون تلك الرسوم حسب المدة الزمنية للزيارة كما يلي : رسوم تأشيرة من أجل الإقامة لمدة 6 أشهر هي 3000 ريال سعودي . رسوم تأشيرة للإقامة لمدة 12 شهر هي 5000 ريال سعودي . رسوم التأشيرة للإقامة لمدة 24 شهر هي 8000 ريال سعودية .

وكما هو معلوم إن مدة الزيارة لم تتغير فهي ٩٠ يوم أي ٣ شهور.

ستلاحظون أيضا إن رسوم الزيارة العائلية تم تعديلها على موقع إنجاز لتصبح ٨١ دولار (حوالي ٣٠٠ ريال) بدلا عن ٥٣٤ ريال (حوالي ٢٠٠٠ ريال)

الكثير من العاملين داخل أراضي المملكة العربية السعودية و الوافدين إليها يحتاجون إلى تقديم طلب زيارة عائلية من حين إلى اخر، حيث كانت في السابق من الأمور البسيطة ولكن بعد سن قوانين وشروط جديدة للاستقدام اصبح الأمر يحتاج إلى توافر هذه الشروط وأيضا دفع رسوم الاستقدام.