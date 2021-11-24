نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج الطلاب رابط نظام نور 1443 الفصل الدراسي الأول عبر noor.moe.gov.sa برقم الهوية الوطنية في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نظام نور 1443 عبر موقع وزارة التعليم الذي توفره الوزارة الآن لكافة أولياء الأمور والطلاب لتيسير نتائج العملية التعليمية لكافة المراحل الدراسية بشكل أيسر على ولي لأمر، حيث يسهل نظام نور على ولى الأمر معرفة نتائج الطلاب وعدد أيام الغياب والإطلاع على كافة السجلات الدراسية الخاصة بهم بشكل آمن وسري للغاية من خلال رقم الهوية الوطنية الخاصة بولي الأمر والتي تمكنه من الحصول على رقم سري يمكنه وحده من الدخول للإطلاع على نتائج أطفاله بالمراحل الدراسية المختلفة، وعقب جائحة فيروس كورونا المستجد طورت وزارة التعليم من طريقة الاستعلام عن نتائج الطلاب عبر نظام نور بشكل أسهل وأسرع دون الحاجة إلى الذهاب إلى المدرسة التابع لها الطالب للحصول على النتيجة الورقية لتجنب التجمعات.

نظام نور نتائج الطلاب 1443 برقم الهوية فقط

ينتظر الجميع الآن صدور نتائج الطلاب بالمملكة العربية السعودية للفصل الدراسي الأول 1443.وذلك من خلال نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط. بعدما أدى كافة الطلاب الامتحانات، سواء بنظام الحضور الكامل للطلاب الأكبر سنا الحاصلين على اللقاح. أو الامتحان الإلكتروني عبر منصة مدرستي للطلاب الأصغر سنا. ومن المفترض أن تصدر النتائج اليوم الخميس الخامس والعشرون من نوفمبر 2021 عبر منصة نظام نور.

الاستعلام عن نتائج الطلاب 1443 من خلال منصة مدرستي

يمكن أيضا لولي الأمر الآن الحصول على نتائج الطلاب من خلال منصة مدرستي التي وفرتها وزارة التعليم من أجل حضور الصفوف الدراسية للطلاب دون الحاجة للذهاب إلى المدرسة وأيضا أجرت عليها الوزارة امتحانات الفصل الدراسي الأول لكافة المراحل الدراسية للحفاظ على صحة الطلاب من ضمن الإجراءات الاحترازية التي أجرتها للحد من فيروس كورونا ويمكن الاستعلام عن نتائج الفصل الدراسي الأول 1443 الآن باستخدام منصة مدرستي بخطوات بسيطة وهي:

الدخول إلى حساب الطالب بمنصة مدرستي أختيار أيقونة التقويم والضغط عليها فتح الصفحة التالية والضغط على إشعارات الفصل الدراسي الأول يظهر لنا ملف PDF نقوم بالضغط عليه وتحميله يتضمن الملف نتيجة الفصل الدراسي الثاني الخاصة بالطالب والتي يمكن طباعتها أيضا

ينتظر جميع الطلاب وأولياء الأمور الآن الإعلان عن نتائج الفصل الدراسي الأول1443 هجريا .وذلك لطلاب المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية والتي ستعلن كما ذكرنا عبر نظام نور أو من خلال منصة مدرستي. وقد تم الإعلان منذ قليل بأن وزارة التعليم السعودية ستصدر نتائج الفصل الدراسي الأول بيوم الخامس والعشرون من نوفمبر الحالي عبر حساب كل طالب بنظام نور ويمكن الحصول على النتيجة برقم الهوية الوطنية فقط.

رابط تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي 1443 عبر نظام نور

تم فتح باب التسجيل لطلاب الصف الأول الابتدائي للعام الجديد يوم الأحد 11/6/1442 هـ وحتى يوم 13/7/1442 هـ وذلك ليتمكن أولياء الأمور من تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي الذين أنهوا الروضة بفصلين دراسيين كاملين مع استمارة إثبات مهارات الطفل ومتاح التسجيل الآن للطلاب الذين بلغوا الستة أعوام بالفعل أو الأطفال الأقل من 6 أعوام بثلاثة أشهر بحد أقصى لكن حاصلين على استمارة الإثبات ومعهم توصية من معلم الروضة بمهاراتهم التعليمية، يتم تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي من خلال رابط نظام نور عن طريق الصفحة الرسمية لولي الأمر عبر النظام برقم الهوية الوطنية.

رابط نظام نور 1443 نتائج الطلاب

تم الإعلان من قبل وزارة التعليم أنه قد تم الانتهاء من عملية التصحيح ورصد الدرجات لطلاب المرحلة المتوسطة وطلاب المرحلة الثانوية وسيتم رفع النتيجة الخاصة بكل مرحلة عبر موقع نظام نور EduWave ،يتم الاستعلام عن نتائج الطلاب من خلال رابط نظام نور الرسمي الذي وضعته وزارة التعليم للطلاب وأولياء الأمور ويتم الاستعلام من خلال رقم الهوية الوطنية لولى الأمر كما ذكرنا من قبل والرقم السري الذي يحصل عليه عند التسجيل لأول مرة على النظام.

الاستعلام عن نتائج الطلاب عبر noor برقم الهوية

بعد الإعلان عن الانتهاء من رصد درجات الطلاب بالمرحلة الثانوية والمتوسطة خطوات بسيطة فقط يمكن أن يتبعها ولى الأمر للحصول على نتائج الفصل الدراسي الأول 1443 عبر موقع نور لطلاب الصفوف المختلفة من المرحلة المتوسطة وحتى المرحلة الثانوية فكل ما على ولى الأمر فعله هو:

الدخول على موقع نظام نور

كتابة رقم الهوية الوطنية والرقم السري ورمز التحقق الموجود أسفل الشاشة

الضغط على تسجيل الدخول

الدخول بعد ذلك على التقارير

من كشوف الدرجات أختيار كشف درجات أعمال السنة

تحديد الفصل الدراسي وهو الفصل الدراسي الأول

الضغط على ابحث لظهور النتيجة

طريقة الاطلاع على نتائج الطلاب نظام نور

يتم تسجيل الأبناء في الصفوف الدراسية المختلفة تحت رقم الهوية الوطنية الخاصة بولي الأمر في نظام نور، ويمكن لولي الأمر الإطلاع على نتائج الطلاب الفصل الدراسي الأول 1443 عبر نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط بمنتهي السهولة لكافة الأبناء في الصفوف الدراسية المختلفة دون الحاجة إلى الخروج والدخول إلى نظام نور أكثر من مرة لكل نتيجة، ومن خلال الفيديو التالي يمكنكم الإطلاع على خطوات الاطلاع على نتيجة الفصل الدراسي الأول 1442-1443 في دقائق معدودة لكافة الصفوف برقم الهوية فقط.

خطوات تسجيل الطلاب لأول مره على نظام نور

إذا لم يقم ولي الأمر بتسجيل الطلاب من قبل على نظام نور ولم يكن له حساب من قبل على منصة نور فيمكن لولي الأمر الآن بكل سهولة فتح حساب جديد وتسجيل كافة الأبناء بالمراحل التعليمية المختلفة على نظام نور للحصول على نتائج الطلاب الفصل الدراسي الأول 1443 فور صدورها على النظام من قبل وزارة التعليم ، كل ما على ولي الأمر فعله هو إتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع نظام نور noor.moe.gov.sa

الضغط على رابط التسجيل لولي أمر جديد

تسجيل بيانات ولي الأمر

إدخال رقم الهوية الوطنية وتحديد صلة قرابة ولي الأمر والجنسية

إدخال البيانات في رابط التسجيل لولي أمر جديد واختيار الجنس لولي الأمر وكتابة رقم الجوال

يقوم نظام نور بإرسال رسالة على الهاتف الجوال لولي الأمر تحوى الرقم السري واسم المستخدم للدخول إلى النظام

الدخول على رابط نظام نور من جديد وكتابة اسم المستخدم والرقم السري ورمز التحقق

أختيار تسجيل الأبناء من القائمة على اليمين

تظهر صفحة جديدة قم بكتابة رقم الهوية الوطنية بها أو رخصة الإقامة للطالب من ثم أختر صلة قرابتك بالطالب واضغط على تسجيل.

تسجيل طلاب الصف الأول المرحلة الثالثة 1442

بدأت الآن عملية التقديم للمرحلة الثالثة لطلاب الصف الأول المستجدين المنطبقين لشروط التقديم والتي أولها أن يكون العمر ست سنوات أو أقل بتسعين يوما فقط كحد أدنى لسن التقديم وتأخذ المرحلة الابتدائية حد أعلى أو أقصى للتقديم سن الحادية عشر وثلاثة أشهر واليكم الآن باقي الشروط الخاصة بالتقديم والوقت المحدد الذي لن يتم التقديم بعده.



تم فتح باب التسجيل في المرحلة الثالثة اليوم 26/2/2021 لطلاب الصف الأول الابتدائي سواء كانوا طلاب سعوديين الجنسية أو طلاب من أمهات سعوديات الجنسية وذلك في المدارس الحكومية وأيضا في مدارس تحفيظ القرآن الحكومية التي لا يجرى بها مفاضلة ويستمر تسجيل طلاب المرحلة الثالثة من رياض الأطفال لمدة ثلاثون يوما فقط بعدها يتم البدا في المرحلة الرابعة.