عاجل السعودية تعلن عن معلومات هامة تخص المقيمين المتواجدين خارج المملكة تعرف عليها الآن

المقيمين خارج المملكة يجب أن يكونوا مسجلين في منصة أبشر وهي من أهم المنصات التي تتيح للمقيمين و المواطنين السعوديين إجراء العديد من الأمور بشكل إلكتروني حيث أن المنصة تتيح إصدار تأشيرات الخرود و العودة و تأشيرة الخروج النهائي و غيرها من الخدمات مثل حجز الحج و التأكد من عدم وجود مخالفات و تحديد الوضع الحالي للمواطنين و المقيمين و الكثير من الأمور الأخرى.

المقيمين في السعودية

أعلنت المملكة العربية السعودية اليوم الموافق 24 نوفمبر 2021 عن إجراءات تمديد تأشيرة الخروج و العودة عن طريق برنامج أبشر

لم يتم الإعلان ما إذا كانت المملكة العربية السعودية سوف تقوم بفتح المجال الجوي بينها و بين جمهورية مصر العربية أم لا

تمديد تأشيرة الخروج و العودة

أعلنت أبشر عن ضرورة توافر شروط لتمديد تأشيرة الخروج و العودة خارج البلاد و هي

تواجد الفرد خارج المملكة

سريان مدة الإقامة شاملا مد التمديد

عدم مضي أكثر من 60 يوم حتى تنتهى تأشيرة الخروج و العودة

خطوات تمديد التأشيرة

الولوج إلي أبشر ثم العمالة ثم خدمات ثم خدمات التأشيرات اختيار الفرد المراد التمديد له

و قد أعلنت المملكة سابقا عن توقف رحلات الطيران بين مصر و السعودية كإجراء احترازي لمواجهة خطر كوفيد – 19 و كان هذا التمديد حتى 30 نوفمبر 2021 و من المتوقع أن تعلن المملكة العربية السعودية خلال الأيام القادمة عن ما إذا كانت سوف تمد فترة التوقف إلى ما بعد 30 نوفمبر أم سوف تعود الرحلات إلي سابق عهدها

الجدير بالذكر أن هناك العديد من العمالة المصرية المتواجدة خارج المملكة العربية السعودية في انتظار ما سوف تعلن عنه المملكة قريبا ومن المؤكد أن تقوم المملكة باتخاذ ما هو مناسب لها مع مراعاة المقيمين لديها و عليه سوف نوافيكم بأخر الأخبار أول بأول.