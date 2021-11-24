نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة احتساب نظام الضمان الاجتماعي الجديد 1443..والشروط اللازمة لاستحقاق المعاش في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة احتساب نظام الضمان الاجتماعي الجديد 1443 أصبح الأن من الأشياء الأكثر بحثاً، حيث أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية كيفية احتساب القسط السنوي في نظام الضمان الاجتماعي الجديد أو يتم ذلك في النظام المتطور، الذي يقيد بإحكام لضمان الاستقرار المادي ودعم الأسرة لتلبية الاحتياجات الأساسية للمستفيدين من الأسر للمحتاجين، والذي يوفر لهم دعم شهري الذي يغطي احتياجات الحياة اليومية الأساسية، هناك طريقة بسيطة للتعرف على الدعم المادي مزايا الضمان الاجتماعي.

ما هي مزايا الضمان الاجتماعي؟

إعانات الضمان الاجتماعي هي مبلغ مالي يدفعه الضمان الاجتماعي ويتم ذلك شهريًا بالنسبة للفرد أو بالنسبة للأسر الأكثر احتياجًا لقيام حياة كريمة لهم، والذي يتم وفقًا لشروط الاستحقاق المادية وذلك تبعا لوزارة الضمان الاجتماعي.

كيفية احتساب مزايا الضمان الاجتماعي الجديدة

أوضح مصدر في الضمان الاجتماعي أنه بالنسبة لكيفية احتساب الدعم المادي في نظام الضمان الجديد، وفقه الأساسي يتم من خلال تحصيل قيمة الدخل المكتسب لجميع أفراد الأسرة (الدخل الشهري للأسرة)، ثم اقتطاع نصف الدخل الشهري بالكامل خارج الأسرة أو الفرد، ويتم بعد ذلك إضافته إلى إجمالي الدخل غير المكتسب والذي يأتي من المساعدات الحكومية، باستثناء برامج الدعم والأشخاص ذوي الإعاقة والذي يأتي وفق النظام الخاص بالتامين الاجتماعي الجديد، بعد ذلك يتم النظر إلى الدخل المطلق المحسوب بالقيمة الدنيا للحق في الاستحقاق حسب الحق الشهري المختلف حسب عدد أفراد الأسرة بحيث يكون المبلغ 1100 ريال للأسرة و 550 ريالا للمعاش، وأضافت أنه يمكن للمستفيد الطعن في الحق خلال مدة لا تتجاوز شهرًا أي ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغ المستفيد بقرار الوزارة مضيفة أنه سيتم النظر في الطعون وفقًا لـ الأخبار والشروط والأنظمة.

شروط التقديم على نظام الضمان الاجتماعي المطور لعام 1443

وأوضحت الوزارة الشروط اللازمة للتطبيق في نظام الضمان الاجتماعي المطور لعام 1443، والتي كانت على النحو التالي:

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ويجب أن يكون لديه أيضًا إقامة دائمة في المملكة العربية السعودية.

يجب أن يكون مقدم الطلب في ملكية تصريح إقامة ساري المفعول.

يجب تقديم جميع الأوراق والسجلات والبيانات المطلوبة للتسجيل من خلال منصة الضمان الاجتماعي والدعم التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية.

كما أشارت الوزارة في بيانها إلى أن قيمة المزايا التي يحددها نظام الضمان الاجتماعي المطوّر 1443 ستكون أعلى من الحد الأدنى لقيمة المعاش الشهري الذي يتقاضاه طالب الإعانة.