نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نظام نور برقم الهوية للاستعلام عن نتائج الطلاب 1443 هجريًا في المقال التالي

عمر شويل - جدة نظام نور هو أحد الأنظمة الإلكترونية الحديثة التي تم إنشائها من قبل وزارة التربية والتعليم السعودية بهدف مواصلة العملية التعليمية عبر الإنترنت، على أن يتم التسجيل في هذا النظام من قِبَل أولياء الأمور والطلاب من كافة المراحل الدراسية لمتابعة العملية الدراسية والاستعلام عن النتائج ومعرفتها دون الحاجة إلى الذهاب إلى المدارس، ويتيح هذا النظام إمكانية معرفة النتائج الخاصة بالمتعلمين عبر رقم الهوية أو الرقم الخاص بالسجل المدني.

الوقت المحدد لإصدار النتائج في نظام نور

بعد أن أتم طلاب المملكة السعودي اختبارات الفصل الدراسي الأول من خلال الحضور إلى المدارس أو إجراء الاختبارات خلال منصة مدرستي، تم الإعلان من الوزارة التعليمية بالمملكة عن رصد النتائج في نظام نور، على أن يتم إعلام المسجلين في النظام بذلك من خلال بعض التنبيهات بالموعد المحدد، على ألا يكون هذا الموعد بعد يوم 20 من ربيع الثاني.

التعديلات التي تم إجرائها على نظام نور

تم إجراء بعض التعديلات على أيقونات إدخال الدرجات من قبل الوزارة، على أن تكون هذه التعديلات خاصة بتوزيع الدرجات تبعًا لنظاما لفصول الثلاثة الذي سيطبق هذا العام، كما ستكون من بين التعديلات إضافة أيقونات تتضمن الامتحانات القصيرة مع تعيين 20 درجة لها، وإضافة أيقونة تتضمن الواجبات مع تعيين خمسة درجات لها، وإضافة أيقونة للبحوث والمشروعات مع عشرة درجات لها.

كيفية الاستعلام عن النتائج عبر نظام نور

يمكن الاستعلام عن نتائج كافة المراحل الدراسية بالمملكة من خلال نظام نور، من خلال اتباع الأفعال الموضحة كما يلي:

تسجيل الدخول إلى الحساب الخاص بولي الأمر والذي تم الدخول من خلاله في السابق “ رابط نظام نور “

“ إدخال اسم الشخص وكلمة السر التابعة له، مع إدخال رمز التأكيد.

تحديد أيقونة الاستعلام عن النتائج مع تحديد المرحلة الدراسية.

الانتقال إلى صفحة تبيه النتائج للحصول على الشهادات والحصول على إشعار الدرجات.

الأسس اللازمة للتسجيل داخل نظام نور

يمكن للأشخاص التسجيل في هذا النظام عند تحقيق مجموعة من القواعد، والتي من بينها كل مما يأتي:

وجود ما يثبت ان الشخص قد تعلم في الجهات المعتمدة من وزارة التربية والتعليم لفترة لا تقل عن سنة.

إرفاق توصيات تعليمية تؤكد سلوك المتعلم ومدى استيعابه الدراسي.

في حالة الصغار يجب أن يتم التأكيد أن الطفل مؤهل للتعلم خلال سن صغير، وأن له قدرات عقلية قوية.

الأوراق اللازمة للتسجيل في نظام نور

يتطلب نظام نور عدد من الأوراق خلال التسجيل خلاله، على أن تتمثل هذه الأوراق فيما يلي:

شهادة التطعيم.

صورة للشخص المتقدم للتسجيل في النظام.

شهادة ميلاد المتعلم.

وجود ملف أخضر علاقي، وقيد عائلي.

كيفية التسجيل في نظام نور

يمكن التسجيل في نظام نور من خلال اتباع بعض الخطوات، والتي تكون كما يلي:

الدخول إلى الموقع الخاص بنظام نور التعليمي.

إدخال الرقم القومي الموجود في بطاقة الشخص أو ولي الأمر.

تحديد جنسية الشخص والصلة التي تربط بينه وبين المتعلم.

إدخال الرقم الشخصي لمن يقوم بالتسجيل.

إدخال كود التأكيد الذي تم إرساله إلى رقم الهاتف.

تعيين كلمة مرور جديدة، على أن يحفظها الشخص.

تأكيد المعلومات التي تم تسجيلها.

مميزات التسجيل في نظام نور

يقدم نظام نور عدد كبير من المميزات لجميع المسجلين به، ويتيح لهم بعض الخدمات التي لا يمكن الحصول عليها بطريقة أخرى، ومن أبرز مميزاته ما يأتي:

يتيح إمكانية التسجيل في الروضة الافتراضية ونظام التعليم الأولي للصغار، على أن يكون ذلك بشكل إلكتروني.

الاستعانة بالوسائل الحديثة والتكنولوجيا ومراعاة التجديد في العملية التعليمية.

يوفر النتائج الخاصة بالطلاب بعد إنهاء الدراسة دون الحاجة إلى الذهاب للمدارس.

يسهل التواصل بين أولياء الأمور والمتعلمين والعاملين بالإدارة، مما يساهم في متابعة كل ما يتعلق بالدراسة.

يسهل التعلم ويوفر الجهد والوقت المبذولين داخل المدارس.

يقيم دورات تدريبية للمتعلمين وبالتالي يتم الحصول على تعليم مميز.

يتيح إمكانية تدوين نتائج الطلاب عبره مع مراجعتها وإعادة تقييمها.

وختامًا فإن نظام نور ليس مجرد موقع إلكتروني كما ذكرنا بل يمثل مدرسة افتراضية وجزء من عملية التعليم المبتكر، وقد تحدثنا عن كافة ما يتعلق به، كما ذكرنا كيفية الحصول على النتائج من خلاله.