التقويم الدراسي في السعودية، التقويم الدراسي للعام الدراسي الجديد 1444-1445 من المتوقع أن يشهد الكثير من التطورات والإيجابيات الأخرى الجديدة التي ستقوم وزارة التربية والتعليم بإضافتها، حيث نجد الآن في العام الدراسي الحالي 1443 بعض من خيوط الأمل الجديدة التي تعمل الوزارة على الاهتمام بها لتطويرها والتقدم بالنظام التعليمي بالسعودية ويصبح هناك مخرجات أفضل لسوق العمل، كما أن هناك الكثير من الضوابط التي أقرتها وزارة التربية والتعليم على المعلمين من أجل الحفاظ على الصحة العامة وهي أخذ لقاح فيروس كورونا قبل بدء الدراسة في العام الحالي ونعرفكم فيما يلي على التقويم الدراسي 1443.

التقويم الدراسي بالسعودية 1443

قامت وزارة التربية والتعليم بتحديد تفاصيل التقويم الدراسي للعام الدراسي الحالي قبل البدء في الدراسة بشهر أغسطس الماضي، وقد تم تحديد موعد بداية ونهاية كل فصل دراسي وموعد الإجازات التي تتخلل كل فصل منهم وكذلك مواعيد اختبارات الفصول الدراسية الثلاث النهائية، ويساعد التقويم الدراسي على السير حسب خطة منظمة ومحددة بالنسبة لجميع المعلمين من أجل مساعدتهم على ضبط الوقت المناسب لشرح المناهج الدراسية للطلاب.

ويتم وضع تقويم دراسي جديد مع بداية كل عام دراسي وقد كان التقويم الدراسي متشابهًا إلى حد كبير مع كل عام دراسي قبل الوباء العالمي الحالي فيروس كورونا، ولكن بعد انتشار الفيروس واضطرار الوزارة إلى التعليم عن بعد العام الماضي تم تغيير التقويم الدراسي ونظام التعليم لهذا العام مع السماح بعودة الطلاب إلى المدارس، حيث أصبح التقويم الدراسي مقسمًا على ثلاثة فصول دراسية بعدما كان في الماضي فصلين دراسيين فقط.

وإليكم التقويم الدراسي 1443 للعام الدراسي الحالي:

التقويم الدراسي بالأسابيع 1443

أما عن طريقة تقسيم التقويم الدراسي 1443 بالأسابيع فهي: