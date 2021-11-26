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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر افتتاح الخطوط الجوية بين مصر والمملكة العربية السعودية بكامل طاقتها… موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية 2021 في المقال التالي
موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية، بعد عدد من القرارات والتصريحات المتعددة من الجهات المختصة بالمملكة، حيث اعتمدت امس وزارة الداخلية السعودية قراراها، ونص على السماح للمواطنين المصريين بالدخول إلى الأراضي السعودية بشكل رسمي، وذلك بهدف إعادة فتح الخطوط الجوية بين مصر والسعودية بكامل طاقتها، واسترجاع الرحلات الجوية كما كانت من قبل تفشي وباء كورونا، الذي اجتاح العالم وعمل علي غلق جميع الدول لحدودها الجوية والبرية والبحرية، وكسفت وزارة الداخلية السعودية عن موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية.
موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية 2021
كشفت وزارة الداخلية السعودية علي حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، عن موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية بشكل رسمي؛ اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق بالميلادي 1 ديسمبر 2021 دون أي قيود من البلدين لتسير الرحلات الجوية، وأكدت الوزارة أن شركات الطيرات ستبدأ في نقل جميع المواطنين المصريين الحاصلين على تأشيرات دخول إلى المملكة العربية السعودية، بغض النظر عما إذا كانوا إقامة أو زيارة أو سياحة بشرط أن يقوم المسافر بتنفيذ إجراءات السفر إلي المملكة، وتنفيذ الشروط والإحكام، وشرط أساسي ؛ أن يقوم الوافد بتحليل فيروس كورونا بنتيجة سلبية قبل 72 ساعة من الرحلة دون الحاجة إلى أي نوع من اللقاح المضاد للفيروسات.
السفر من مصر إلى المملكة العربية السعودية
أوضحت هيئة الطيران المصرية أن كافة المؤشرات الحالية وحسب الاتصالات التي تجري مع مسؤولي المملكة، أشارت إلي أن الرحلات الجوية سيتم تسيرها مع بداية شهر ديسمبر، علي أن يكون يوم الأربعاء المقبل، ومن الجدير بالذكر أن شركات الطيران قامت برحلات يومية إلى 5 مدن سعودية وهي: “الرياض وجدة والقصيم والدمام والمدينة المنورة”، ومن خلال القرار الجديد فقد تم فتح جميع مطارات المملكة بكامل طاقتها للرحلات الدولية من الدول ” مصر، اندونيسيا، باكستان، والبرازيل، وفيتنام، والهند”، ولا يحتاج الوافدون إلى البقاء خارج المملكة العربية السعودية لمدة 14 يومًا لدخول البلاد، وبغض النظر عن حالة التطعيم خارج المملكة العربية السعودية، فسيخضعون للحجر الصحي المؤسسي لمدة خمسة أيام.
شروط السفر من مصر إلي السعودية 2021
وضعت المملكة العربية السعودية سابقاً، عددًا من الشروط للسماح بالسفر من مصر إلى المملكة العربية السعودية، ويشترط في الوافد إلي الأراضي السعودية ما يلي:
- يجب أن يكون المواطن قد تم تطعيمه ضد فيروس كورونا في السعودية ، وتلقى جرعتين من قبل
- سمحت المملكة بدخول مقر البعثة الدبلوماسية وإحضار ذويهم
- يسمح بالسفر للوافد، على أن يكون المسافر معزولا لمدة خمسة أيام واتخاذ الاحتياطات اللازمة، وإجراءات التقديم على أن يتم أخذ عينة مرتين في اليوم الثاني والخامس من تلك الأيام الخمسة.
- يجب على المسافرين ارتداء الكمامة والابتعاد عن الاتصال لمنع العدوى والحد من انتشارها.
- يسمح للفرق الطبية بما في ذلك، الأطباء والممرضات وفنيي الأشعة السينية وفنيي التحليل بالسفر مباشرة من مصر إلى المملكة العربية السعودية.
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