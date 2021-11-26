نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سلم رواتب قوات الأمن الخاصة مع البدلات وموعد تقديم قوات الامن الخاصة 1443 رتبة جندي في المقال التالي

عمر شويل - جدة سلم رواتب قوات الأمن الخاصة ، بمجرد فتح باب القبول والتسجيل على وظيفة جندي امن في القوات الخاصة السعودية للتعيين في احدى الوظائف المهنية والأمنية. ازداد البحث بشكل مكثف عن كم رواتب قوات الأمن الخاصة مع البدلات 1443، اذ إن الرواتب تختلف حسب الدرجة والرتب لكل عامل في إدارات ووحدات قوات الامن العسكرية التابعة لوزارة الداخلية السعودية، وتعمل قوات الأمن الخاصة داخل المملكة العربية السعودية وهي من بين اهم الوحدات التي تتبع رئاسة قوى أمن الدولة السعودية وتمتلك صلاحيات واسعة تمكنها من حماية الشخصيات والبعثات الدبلوماسية والملوك، ومن خلال موقع ثقفني الاخباري سنبين لكم رواتب قوات الأمن الخاصة في المملكة العربية السعودية

سلم رواتب قوات الأمن الخاصة

رواتب قوات الأمن الخاصة في المملكة العربية السعودية تختلف حسب سنوات الخدمة العسكرية وكذلك طبيعة العمل والمنطقة التي يعمل بها الجندي والمؤهلات العلمية التي يحوز عليها علما ان معظم رواتب قوات الأمن الخاصة مرتفعة فراتب الجندي في الدرجة الأولى يبدا من 3220 ريال سعودي وعلاوة سنوية مقدرة بـ130 ريال اما جندي الذي وصل إلى الدرجة 15 فراتبه يصل إلى 5040 ريال سعودي وجاء سلم رواتب قوات الأمن الخاصة كالآتي:

رواتب قوات الأمن الخاصة مع البدلات

علاوة على ذلك، أعلنت قوات الأمن الخاصة عن بداية التقديم على الوظائف الأمنية والمهنية للرجال برتبة جندي حيث تم تحديد فتح باب القبول والتسجيل يوم السبت 22 ربيع الثاني 1443 على الساعة العاشرة صباحا بتوقيت السعودية على ان يغلق باب التسجيل على الساعة العاشرة صباحًا من يوم الخميس 27 ربيع الثاني 1443، ويمكن التقديم عبر رابط أبشر للتوظيف الالكتروني، ويتحصل جندي في القوات الأمن الخاصة السعودية على علاوة سنوية إضافة الى الراتب الذي يتحصل عليه وجاءت علاوة قوات الأمن الخاصة كالآتي:

رتبة الجندي يأخذ علاوة سنوية مقدرة بـ 130 ريال سعودي

الجندي الأول علاوته السنوية قدرها 145 ريال

رتبة عريف يأخذ علاوة مقدرة بـ175 ريال سعودي.

وكيل رقيب في القوات الخاصة للأمن السعودي علاته قدرها مئتان وعشرة ريال سعودي.

الرقيب علاوته قدرها مئتان وخمسن ريال سعودي.

الرقيب الأول يأخذ علاوة سنوية مقدرة بـ ثلاثمئة ريال سعودي.

رئيس الرقباء يتقاضى علاوة سنوية قيمتها ثلاثمئة وستون ريال سعودي.

إلى هنا نصل إلى نهاية هذا المقال والذي تحدثنا فيه بشكل مفصل عن سلم رواتب قوات الأمن الخاصة مع البدلات. كما قدمنا شرح مفصل حول العلاوات التي يتقاضاها منسوبي قوات الأمن الخاصة. كذلك بينا لمتابعينا الكرام من داخل المملكة العربية السعودية موعد التسجيل في وظائف قوات الامن السعودي للرجال برتبة جندي.