خطوات التسجيل في تواصل الديوان الملكي وإرسال برقية للديوان الملكي

خطوات التسجيل في تواصل الديوان هو احد اهم الأسئلة التي يتداولها المواطنين في المملكة العربية السعودية وذلك للحصول علي احد الخدمات التي يقدمها الديوان الملكي للمواطنين في السعودية مثل إسقاط والأعفاء من القروض ومنح الأراضي وغيرها من الخدمات التي تكون مصدر أساسي لبعض الأسر في توفير متطلبات الحياة، وعنوان إرسال برقية للديوان الملكي بالبريد الممتاز الذي بات الأسرع في تقديم التهاني أو طلب مساعدة وطلب العلاج وهي من أبرز الخدمات التي يستقبلها الديوان الملكي في إطار المساعدات التي تُقدم لجميع فئات الشعب السعودي، وخلال السطور التالية سوف نقوم بشرح كيفية إرسال برقية للديوان الملكي عبر بوابة تواصل الديوان الملكي.

خطوات التسجيل في تواصل الديوان

وتتوافر اكثر من طريقة للتواصل مع الديوان الملكي في إطار الدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية لمواطنيها من خارج أراضيها وداخلها، وذلك من خلال استقبال طلبات المساعدة عبر عدة منافذ، أولها التسجيل في تواصل الديوان الملكي من خلال الخطوات التالية:

الدخول على بوابة تواصل الديوان الملكي.

إدخال البيانات الخاصة بك من رقم الهوية، والاسم الأول، واسم الأب واسم الجد.

فضلاً عن القيام بملأ البيانات الأخرى التي من بينها اسم العائلة، ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني.

عليك بتأكيد البريد الإلكتروني وكلمة المرور.

ادخل الرمز المرئي أمامك.

قم بالموافقة على كافة الشروط والأحكام.

اضغط على كلمة تسجيل.

قم بكتابة كافة المعلومات الخاصة بالطلب المُقدم، إلى جانب إرفاق الأوراق التي تُثبت احتياجك إلى هذا المطلب.

ومن ثم الضغط على إرسال.

إرسال برقية للديوان الملكي عبر البريد الممتاز

وأتاح البريد الممتاز EMS في المملكة العربية السعودية إرسال البرقيات والطرود بسهولة ويُسر في إطار الباقات التي يوفرها للمستخدمين، حيث يقوم بإرسال البرقيات على الصعيد المحلي والدولي بشكل فائق السُرعة، حيث يمكن لأي مواطن في المملكة الاستفادة منه بإرسال برقية إلى الديوان الملكي عبر البريد الممتاز تشمل حاجتك من طلب علاج في إطار المساعدات التي تتكفل بها المملكة العربية السعودية من خلال الديوان الملكي.

كما أتاحت المملكة العربية السعودية أرقام للتواصل معها من داخل المملكة العربية السعودية بالاتصال على8004000000 . ومن خارج أراضي المملكة العربية السعودية يُمكن التواصل على رقم الهاتف الآتي؛ 920030003 ، أو الاتصال على رقم تلقي طلبات المساعدة على 920022220 .