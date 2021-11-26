- 1/2
- 2/2
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار باقات الحجر الصحي المؤسسي والفئات التي لا يشملها الحجر المؤسسي للسفر إلى السعودية في المقال التالي
عمر شويل - جدة أسعار باقات الحجر الصحي المؤسسي والفئات التي لا يشملها الحجر المؤسسي للسفر إلى السعودية والذين تم استثنائهم من قرار الحجر الصحي للدخول إلى المملكة فى ظل تفشى فيروس كورونا فى العالم وظهور الكثير من المحورات التي يصعب السيطرة عليها لذا اعتمدت المملكة ذلك الأجراء الصحي للتأكد من خلو القادمين إلى أراضيها من الإصابة بفيروس كورونا أو احد متحورات الفيروس وهناك فئات معفاه من الحجر الصحي المؤسسي وأسعار الحجر الصحي تختلف حسب درة الخدمة المقدمة للمسافر.
الدول المسموح لها بالسفر إلى السعودية دون الخضوع للحجر المؤسسي
أعلنت وزارة الداخلية السعودية انه تم السماح للقادمين بتلك الدول ” مصر – اندونيسيا – باكستان – البرازيل – فيتنام – الهند” بالسفر إلى السعودية دون الحاجة إلى اجراء الحجر الصحي المؤسسي عليهم وعدم الحاجة لقضاء 14 يوماً خارج المملكة ويتم الاكتفاء بتطبيق الحجر الصحي لمدة 5 أيام بغض النظر عن حالة تحصينهم خارج السعودية.
ما هو الحجر الصحي المؤسسي للمسافرين إلى السعودية
هو اجراء احتراز يتم تطبيقه على القادمين إلى السعودية ويتم استضافتهم فى أماكن مخصصه لهم من قبل الحكومة ويستمر الحجر لمدة 7 أيام حتي يتم التأكد من عدم إصابة الوافد وزوال خطر انتقال الفيروس معه إلى داخل أراضي المملكة ويكون الحجر المؤسسي على نفقة المسافر.
أسعار باقات الحجر الصحي وتكلفة الحجر الصحي المؤسسي فى السعودية
أسعار الحجر الصحي تبدأ من 3 الآف ريال وذلك للفنادق ذات الثلاث نجوم وتصل إلى 5 الآف ريال للفنادق أصحاب الأربع نجوم وحتى 7 الأف ريال للفنادق الخمسة نجوم وهناك أيضاً باقات الحجر المؤسسي من الخطوط الجوية السعودية وتبدأ من 2131 ريال للفنادق الثلاثة نجوم وتصل إلى 4615 ريال للفندق الخمسة نجوم.
ما هي الفئات التي لا يشملها الحجر الصحي المؤسسي
الفئات المعفية من الحجر الصحي المؤسسي بعد السفر إلى السعودية هي:
- أولا يتم إعفاء الأشخاص الذين تلقوا جرعتين معتمدتين فى الخارج وكذلك المرافقين لهم اقل من 18 عام.
- وأيضاً الأشخاص حاملي التأشيرات الدبلوماسية وأفراد عائلاتهم والتي تقيم معهم.
- ثم فئات الأشخاص العاملين في السفن البحرية.
- وكذلك الأشخاص سائقو الشاحنات والمساعدين لهم.
- وأيضاً العاملين فى المجال الصحي والإمدادات الصحية.
- وهناك حالات يتم استثنائها من الحجر عن طريق الجهات المعنية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسعار باقات الحجر الصحي المؤسسي والفئات التي لا يشملها الحجر المؤسسي للسفر إلى السعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.