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عمر شويل - جدة أسعار باقات الحجر الصحي المؤسسي والفئات التي لا يشملها الحجر المؤسسي للسفر إلى السعودية والذين تم استثنائهم من قرار الحجر الصحي للدخول إلى المملكة فى ظل تفشى فيروس كورونا فى العالم وظهور الكثير من المحورات التي يصعب السيطرة عليها لذا اعتمدت المملكة ذلك الأجراء الصحي للتأكد من خلو القادمين إلى أراضيها من الإصابة بفيروس كورونا أو احد متحورات الفيروس وهناك فئات معفاه من الحجر الصحي المؤسسي وأسعار الحجر الصحي تختلف حسب درة الخدمة المقدمة للمسافر.

الدول المسموح لها بالسفر إلى السعودية دون الخضوع للحجر المؤسسي

أعلنت وزارة الداخلية السعودية انه تم السماح للقادمين بتلك الدول ” مصر – اندونيسيا – باكستان – البرازيل – فيتنام – الهند” بالسفر إلى السعودية دون الحاجة إلى اجراء الحجر الصحي المؤسسي عليهم وعدم الحاجة لقضاء 14 يوماً خارج المملكة ويتم الاكتفاء بتطبيق الحجر الصحي لمدة 5 أيام بغض النظر عن حالة تحصينهم خارج السعودية.

ما هو الحجر الصحي المؤسسي للمسافرين إلى السعودية

هو اجراء احتراز يتم تطبيقه على القادمين إلى السعودية ويتم استضافتهم فى أماكن مخصصه لهم من قبل الحكومة ويستمر الحجر لمدة 7 أيام حتي يتم التأكد من عدم إصابة الوافد وزوال خطر انتقال الفيروس معه إلى داخل أراضي المملكة ويكون الحجر المؤسسي على نفقة المسافر.

أسعار باقات الحجر الصحي وتكلفة الحجر الصحي المؤسسي فى السعودية

أسعار الحجر الصحي تبدأ من 3 الآف ريال وذلك للفنادق ذات الثلاث نجوم وتصل إلى 5 الآف ريال للفنادق أصحاب الأربع نجوم وحتى 7 الأف ريال للفنادق الخمسة نجوم وهناك أيضاً باقات الحجر المؤسسي من الخطوط الجوية السعودية وتبدأ من 2131 ريال للفنادق الثلاثة نجوم وتصل إلى 4615 ريال للفندق الخمسة نجوم.

ما هي الفئات التي لا يشملها الحجر الصحي المؤسسي

الفئات المعفية من الحجر الصحي المؤسسي بعد السفر إلى السعودية هي: