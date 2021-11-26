نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تجديد الإقامة الربع السنوية بالمملكة العربية السعودية 1443 وخطوات التسجيل وشروط التجديد وطريقة تسديد الرسوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة خطوات تجديد الإقامة الربع السنوية بالمملكة العربية السعودية هذا ما يبحث عنه عدد كبير من المواطنين الوافدين على المملكة منذ أن أعلنت وزارة الخارجية عن تغيير قرارات الإقامة بالمملكة والسماح بتجديد الإقامة كل 3 أشهر بدلاً من تجديدها بشكل سنوي، وفي ظل الجهود الكبيرة التي تقدمها المملكة العربية السعودية بمساعدة المواطنين ورفع أعباء الحياة و مراعاة الظروف الاقتصادية التي يمر بها جميع البلدان قامت بتقديم هذه القرارة تسهيلا على الوافدين، كما يمكنك التقديم بشكل إلكتروني من خلال موقع أبشر ولكن هناك بعض الشروط التي لابد من توافرها السماح بتجديد الإقامة.

خطوات تجديد الإقامة الربع السنوية بالمملكة العربية السعودية 1443

سنقدم لكم خطوات تجديد الإقامة الربع السنوية للوافدين على المملكة العربية السعودية عبر موقع أبشر، وهي:

أولاً عليك التوجه إلى الموقع الرسمي للمنصة أبشر.

ستظهر أمامك الصفحة الرئيسية قم بالتوجه إلي أبشر الأعمال.

قم بتسجيل الدخول.

إدخال البيانات المطلوبة من الاسم، كلمة المرور.

لابد من ادخال رمز التحقق للتأكد من هويتك.

اختيار جهة الخدمات ثم خدمة تجديد الإقامة.

الموافقة على كافة الشروط والأحكام.

قم بعد ذلك بتحديد جهة العمل.

تحديد العامل الذي تريد التجديد له.

إدخال بيانات العامل وتحديد مدة الإقامة.

تأكيد البيانات ثم النقر على تأكيد.

هكذا سيتم إرسال طلب تجديد الإقامة الربع السنوية من خلال موقع أبشر.

شروط تجديد الاقامة الربع السنوية بالمملكة العربية السعودية

هناك بعض الشروط التي لابد توافرها للموافقة على طلب التجديد وهي:

أن يكون المتقدم مقيم في المملكة العربية السعودية.

يشترط أن يكون جواز السفر والهوية سارية.

أن لا يكون للوافد بلاغات أو شكاوى ضده من سرقة.

لابد من تسديد كافة الرسوم المحددة لتجديد الإقامة الربع سنوية.

سداد رسوم المخالفات المرورية إن وجد.

خطوات تسديد رسوم إقامة الربع السنوية بالمملكة العربية السعودية

لكي تستطيع سداد رسوم الإقامة اتبع هذه الخطوات التالية:

التوجه إلى تطبيق البنك الإلكتروني على جهازك المحمول.

قم بتسجيل الدخول إلى التطبيق.

التوجه إلى قسم المدفوعات.

اختيار خدمات المقيمين.

الضغط على الدفع ثم إدخال مدة الإقامة.

إدخال البيانات المطلوبة رقم الإقامة.

اختيار مدة تجديد الإقامة 3 أشهر.

كتابة رقم الحساب.

التأكد من البيانات ثم إرسال.

هكذا سيتم دفع رسوم تجديد الإقامة الربع السنوية بالمملكة العربية السعودية.