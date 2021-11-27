نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سلم رواتب قوات الأمن الخاصة كم يبلغ مع البدلات والعلاوات السنوية 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة وزارة الداخلية بالمملكة وضحت رواتب قوات الأمن الخاصة للعام الجاري والذي شمل سلم رواتب الجنود، حيث تعد قوات الأمن الخاصة من أهم المؤسسات بالمملكة العربية السعودية، وتتضمن القوات الخاصة علي بعض الصلاحيات المباشرة مثل تسليم الحماية للسفارات، وكذلك القصور والوزارات وغيرها من المهمات الكثيرة، كم البدلات والعلاوات والرواتب، ومن الأسئلة التي يطرحها بشكل أساسي المهتمون بمناصب قوات الأمن الخاصة التي يتم الإعلان عنها بانتظام، ويختلف الراتب حسب رتبة ودرجة كل فرد في قوات الأمن الخاصة بالمملكة، ونوضح لكم بالتفصيل رواتب قوات الأمن الخاصة قوات الأمن في الرتب العسكرية.

ما هي مهام قوات الأمن الخاصة 1443

لكل مؤسسة عسكرية بالمملكة مهام خاصة بها تقوم بتنفيذها، وتختلف مهام المؤسسات العسكرية حسب الخدمة التي تعلنها الوزارة، ومهام قوات الأمن الخاصة كثيرة ومتعددة ومن أبرزها التالي:

قوات الأمن الخاصة تقوم مهمتها على حماية الشخصيات في المملكة العربية السعودية. العمل على إزالة أو وضع المتفجرات. محاربة الإرهاب في كافة أنحاء المملكة. مراقبة وحماية السفارات في المملكة العربية السعودية. يعمل على تفكيك العبوات الناسفة والمتفجرات حفاظا على السلامة العامة في البلاد.

رواتب الجنود في القوات الخاصة

نوضح لكم رواتب الجنود في القوات الخاصة لعام 1443، وتضمن سلم الرواتب علي التالي:

سلم رواتب ضباط الأمن الخاصة 1443

تختلف قيمة راتب قوات الأمن الخاصة في السعودية حسب السنة والمنطقة التي يعمل بها والدبلومات والتدريب الذي حصل عليه الموظف، ويبدأ راتب الجندي من 3220 ريال سعودي ومكافأة سنوية تصل 130 ريال ويزيد الراتب كالآتي:

كم يبلغ البدلات والعلاوات السنوية لقوات الأمن 1443

بالإضافة إلى الراتب، يمكن لأفراد قوات الأمن الخاصة الحصول على مكافأة سنوية، وتكون قيمة المكافأة كما يلي:

المكافأة السنوية للجنود تصل إلى 130 ريال سعودي.

مكافأة الجندي الأول 145 ريال سعودي.

مكافأة العريف 175 ريال سعودي.

مكافأة وكيل الرقيب 210 ريال سعودي.

مكافأة الرقيب 250 ريال سعودي.

الرقيب الأول مكافأة 300 ريال سعودي.

مكافأة الرقيب 360 ريال سعودي.

رابط التقديم على قوات الأمن الخاصة 1443

كشفت وزارة الداخلية بالمملكة عن وظائف شاغرة بقوات الأمن والحماية الخاصة، والتي يستمر التسجيل بها من اليوم وحتي، الخميس 2 ديسمبر 2021، ويتثنى لجميع المواطنين الراغبين في الالتحاق بقوات الأمن الخاصة، التسجيل باتباع الخطوات التالية: