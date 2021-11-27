نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد نزول مكافآت الطلاب المدارس 1443 شهر نوفمبر 2021 وطريقة الاستعلام عن المكافأة في المقال التالي

عمر شويل - جدة ازداد البحث كثيراً عن موعد نزول مكافآت الطلاب شهر نوفمبر 2021، حيث ينتظر الكثير من الطلاب موعد إيداع المكافآت، وهذه المكافآت هي عبارة عن منحة مقدمة من وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، للطلاب والطالبات الذين تنطبق عليه الشروط والضوابط الموضوعة، ويتم إيداع هذه المكافآت في الحسابات البنكية للطلاب.

وشددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة التأكد من أن حساب الطالب أو الطالبة البنكي، باسم الطالب المستحق للمكافأة والذي تنطبق الشروط، ويكون هذا الحساب بأحد البنوك والمصارف داخل المملكة، وتعد مكافأة الطلاب هي نوع من أنواع الدعم المقدم للطلاب والطالبات، حتى يستطيعوا شراء ما يلزمهم من أدوات تعليمية، ومنعاً من التسرب التعليمي ودافع لهؤلاء الطلاب لاستكمال مراحل التعليم المختلفة بنجاح، وفيما يلي ومن خلال هذا المقال وعبر موقع “ثقفني” المتميز سوف نقدم لكم موعد صرف مكافآت شهر نوفمبر 2021، وما هي طريقة وآلية الاستعلام عن نزول هذه المكافآت.

موعد نزول مكافآت الطلاب

من المقرر أن يتم نزول مكافآت شهر نوفمبر يوم الأحد القادم الموافق 28\11\2021 بتاريخ 23\04\1443، لذلك يستعد كافة الطلاب للاستعلام عن المكافأة الخاصة بهم، وسوف يكون الاستعلام إلكتروني عن طريق نظام نور الإلكتروني، كما يجب على الطلاب والطالبات متابعة حساباتهم البنكية لمعرفة ما إذا كانت المكافأة قد تم إيداعها لهم أم لا، وفي حالة عدم إيداع المكافأة وكان من الطلاب المستحقين والذي تنطبق عليهم الشروط، فيستطيع تقديم تظلم واعتراض ويتم النظر فيه ولو تبين أحقيته للمكافأة يتم إيداعها له فوراً.

طريقة الاستعلام عن مكافأة الطلاب

قامت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية بإصدار تعميم بشأن العمل على نظام نور الوزاري. ورفع كشوف الطلاب والطالبات الذين تنطبق عليهم شروط الحصول على المكافأة للعام الدراسي الحالي 1443. كما شددت الوزارة على أن دقة حصر الطلاب هي مسؤولية إدارة المدرسة. وبعد الانتهاء من حصر كافة الأسماء بدقة يتم إرسال هذه الأسماء إلى إدارة خدمات الطلاب. وفيما يلي خطوات الاستعلام عن إيداع المكافآت.