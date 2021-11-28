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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط ريف للأسر المنتجة في السعودية.. رابط التسجيل في ريف لمساعدة الاسر في المقال التالي
شروط ريف للأسر المنتجة في السعودية تم الإعلان من قبل وزارة البيئة السعودية عن البرنامج الخاص بالدعم للأسر السعودية الموجودة في الريف السعودي، وقد أطلق عليه برنامج الريف الذي يعمل على تقديم الدعم الكامل لكافة الأسر العاملة في السعودية بالمهن اليدوية وجميع العاطلين وأيضا ربات البيوت، وهذا وفقا لمجموعة من الشروط التي وضعتها الوزارة من أجل التسجيل في البرنامج والاستفادة منه بشكل كبير، وهذا من خلال التقديم في البرنامج من خلال الموقع الرسمي للوزارة التي أعلنت عنه منذ فترة باستخدام رقم البطاقة الشخصية ورقم الهاتف حتى يتم الاستفادة من الدعم المقدم لهذه الفئة.
رابط التسجيل في ريف للأسر المنتجة في السعودية
يتم التسجيل في برنامج الريف للأسر التي تعمل في المهن الحرفية واليدوية في السعودية للاستفادة من الدعم المقدم لهم، وهذا من خلال الخطوات التالية:
- أولا عليك الدخول على الرابط الإلكتروني الخاص بالدعم http://reef.gov.sa/
- الضغط على كلمة انشاء حساب الموجودة في الموقع
- كتابة كافة البيانات الشخصية الخاصة بالمستخدم والتي تشمل رقم البطاقة والاسم ورقم الهاتف.
- كتابة رقم التحقيق المرسل على رقم الهاتف المسجل به في المكان الخاص به.
- الضغط بعدها على كلمة التسجيل حتى تحصل على الاستفادة من الدعم.
شروط الحاصلين على دعم الريف
أعلنت وزارة البيئة في السعودية عن مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين للحصول على الدعم الريفي للعاطلين والعاملين بالمهن اليدوية، وهذه هي الشروط:
- يجب ن يكون الشخص المتقدم من جنسية سعودية ومقيم بالفعل فيها.
- لابد من أن لا يتجاوز الدخل الشهري له عن ست آلاف ريال سعودي
- يجب أن يكون من سكان المناطق التي حددتها الدولة حتى يحصل على الدعم.
- يتم مراجعة الطلب الخاص بالمتقدمين في شهرين حتى يتم التأكد من استحقاق هذا الدغم.
- لابد من ان يكون عمر المتقدم أعلى من عشرون عاما وليس أقل من هذا.
- من الضروري أن يكون موظف بالفعل في أي من القطاعات العامة أو الخاصة في المملكة.
- يجب تقديم شهادة تؤكد العمل الحر الذي يقوم به الشخص المتقدم للحصول على الدعم
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