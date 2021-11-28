تخفيض مذهل على السيارات من “شركة الجبر” للمساهمة في مبادرة الجمعية تاكسي

كنوع من أنواع تحقيق أهداف التنمية المستدامة للرؤية المستقبلية 2030 ومساهمة في مبادرة الجمعية “التاكسي” المقدمة من المملكة العربية السعودية، وأعلنت شركة الجبر السعودية عن توفير عدد 14 سيارة بأسعار منخفضة ومناسبة مقدمة وذلك من أجل دعم جمعية “بناء” الخاصة برعاية الأيتام وأمهاتهم، حيث تعمل السعودية دائمًا على توفير العديد من الخدمات العظيمة لمواطنيها حتى ينعموا بحياة راضية ومناسبة لظروف الحياة الحالية لتحمل أعبائها والتكيف معها.

14 سيارة بأسعار منخفضة من “الجبر”

قامت شركة “الجبر” السعودية بتقديم 14 سيارة من ماركة “كيا” بأسعار منخفضة وبأقساط مناسبة حيث:-

ساهمت شركة الجبر السعودية في مبادرة الجمعية “تاكسي” حيث أن هذه الجمعية مختصة بتوفير الخدمات للأيتام وأمهاتهم.

قدمت الشركة خيارات تمويلية مناسبة للمواطنين برسوم تمويل منخفضة.

وأكد عبد السلام الجبر العضو المنتدب لشركة الجبر السعودية اعتزاز الشركة بمشاركتها في المبادرة لمساعدة المواطنين.

وعملت الشركة على تقديم هذه السيارات للأرامل واليتامى للعمل على هذه السيارات بأنها تاكسي للحصول على دخل ثابت.

السيارات مزودة بالعديد من وسائل الترفيه المرتبطة بالهواتف الذكية المتطورة لكل أنظمة الهواتف سواء التي تعمل بنظام الأندرويد أو الأيفون.

تم توفير هذا العدد من السيارات في المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية.

مبادرة الجمعية “تاكسي” في المملكة العربية السعودية

تعد مبادرة التاكسي من أفضل المبادرات المقدمة حيث تعمل على توفير عدد من وسائل النقل لليتامى لتوفير دخل ثابت لهم حيث:-