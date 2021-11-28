عرض التمويل الشخصي عبر تطبيق مصرف الراجحي

مصرف الراجحي من أهم وأكبر المصارف الموجودة بالمملكة العربية السعودية حيث يسعى دائماً مصرف الراجحي إلى تقديم منتجات تمويلية تنافسية وأيضاً بمزايا تناسب جميع احتياجات العملاء سواء السعوديين وأيضاً المقيمين بالمملكة العربية السعودية ومن خلال مقال اليوم نوضح عرض جديد خاص بطلب التمويل الشخصي عبر تطبيق مصرف الراجحي.

عرض التمويل الشخصي لدى مصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية

يوفر مصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية الآن عرض جديد يحصل عليه العميل عند طلب التمويل الشخصي من خلال تطبيق مصرف الراجحي حيث يحصل العميل على 100 ألف نقطة هدية وأيضاً 500 ريال سعودي نقداً وأيضاً يحصل العميل لمدة عام كامل على حوالات مجانية كل ذلك أيضاً عند طلب العميل التمويل الشخصي من خلال تطبيق مصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية ويستطيع أيضاً كل العملاء سواء السعوديين أو المقيمين الحصول على هذا العرض ومن خلال السطور القادمة سوف نتعرف على أهم شروط الحصول على هذا العرض الجديد.

شروط عرض مصرف الراجحي الجديد بالمملكة العربية السعودية

وضع مصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية عدد من الشروط الواجب توافرها من أجل الحصول على عرض التمويل الشخصي الجديد وتتمثل تلك الشروط في الآتي

يستطيع جميع العملاء سواء السعوديين أو المقيمين الحاصلين على القرض الشخصي الوطني 1 أو الوطني 2 عبر تطبيق الراجحي التمتع بالعرض.

عرض التمويل الشخصي من خلال تطبيق الراجحي متوفر من تاريخ واحد نوفمبر وحتى 31 ديسمبر لعام 2021 م.

أيضاً من أجل الحصول على العرض لابد أن يكون المتقدم من خلاله تطبيق مصرف الراجحي على الهاتف.

كذلك يستطيع العميل من الحصول على العرض الجديد من مصرف الراجحي لمرة واحدة فقط.

وهناك العديد من الشروط والمزايا الأخري التي يوفرها عرض التمويل الشخصي لدى مصرف الراجحي.

ويمكن كذلك الإطلاع عليها من الدخول على رابط عرض التمويل الشخصي لدى مصرف الراجحي.

رقم هاتف مصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية

متاح لدى مصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية رقم هاتف مصرف الراجحي والذى من خلاله يستطيع العميل من معرفة المزيد عن العروض والمنتجات التمويلية التى يقدمها مصرف الراجحي بالمملكة وذلك من خلال الإتصال على الرقم 8001241222.