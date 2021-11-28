من الأربعاء القادم السعودية تحدد 5 شروط لإستقبال المصريين على أراضيها وشروط زيارة الروضة الشريفة

في ظل تحور فيروس كورونا في بعض دول العالم مرة أخرى وإنتشاره بصورة كبيرة ومتسارعة إتخذت المملكة عدة قرارات وإجراءات إحترازية للعمل على حماية مواطنيها وزوار البيت الحرام من إنتشار العدوى وكما شمل القرار بعض الإجراءات وتطبيقها على القادمين من بعض الدول للمملكة، حيث حددت وزارة الداخلية السعودية عدداً من الشروط الواجب توافرها في المواطنين المسموح لهم بالدخول مباشرة إلى الأراضي السعودية، بعد فتح خطوط الطيران الجوية بين مصر والسعودية إلى ما كانت عليه قبل جائحة كورونا بدءاً من الأربعاء المقبل، وجاء من خلال البيان الصادر من الداخلية السعودية، أنه بناء على المتابعة المستمرة للوضع الوبائي لفيروس كورونا محليا وعالميا وما رفعته الجهات الصحية المختصة في المملكة عن تطورات جائحة كورونا ومدى استقرار الوضع الوبائي في عدد من الدول فقد تقرر السماح بالقدوم المباشر إلى المملكة من الدول الآتية دون الحاجة إلى قضاء (14) يوما خارجها قبل دخول المملكة، «مصر- أندونيسيا- باكستان- البرازيل- الهند- فيتنام»، وشدّد المصدر على ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وعدم التهاون في تطبيق الاشتراطات الصحية مع تطبيق إجراءات الحجر الصحي المؤسسي عليهم لمدة (5) أيام بغض النظر عن حالة تحصينهم خارج المملكة ويتم أخذ اللقاح خلال مدة الحجر.

الشروط الواجب توافرها في المواطنين المسموح لهم بالدخول مباشرة إلى الأراضي السعودية:

أن يتم تطبيق إجراءات الحجر الصحي المؤسسي على الوافد لمدة 5 أيام فقط بغض النظر عن حالة تحصينهم خارج المملكة، واستمرار تطبيق الاستثناءات الصادرة بشأن بعض الفئات في هذا الشأن.

أن يكون القادم إلى المملكة قد تلقى لقاح فيروس كورونا جرعتين من قبل وصوله.

أن يكون المسافر الوافد معزولًا لخمسة أيام واتخاذ الاحتياطات اللازمة، ويقدم لأخذ عينة في اليوم الثاني والخامس من تلك الأيام الخمسة.

ضرورة أن يكون طيران القدوم مباشر من مصر للمملكة.

الفئات المسموح لها الدخول إلى السعودية مباشرة:

أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم في الجامعات والكليات والمعاهد.

المعلمون والمعلمات في التعليم العام.

الهيئـة التدريبيـة في المؤسسـة العامـة للتـدريب التقني والمهـني ومعاهـد التدريب.

طـلاب المـنح.

القواعد والاجراءات للراغبين في الصلاة في الروضة الشريفة بالمسجد النبوي:

من الجدير بالذكر وفي ظل ماتتخذه المملكة من عدة إجراءات إحترازية حبث أعلنت السعودية إجراءات جديدة وعدة قواعد للصلاة في الروضة الشريفة بالمسجد النبوي وتشمل هذه الإجراءات التالي: