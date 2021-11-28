الجوازات السعودية تعلن تمديد صلاحية الإقامة وتأشيرات الخروج والعودة وتأشيرات الزيارة آليًا

تمديد صلاحية الإقامة وتأشيرات الخروج والعودة ، قرار المملكة العربية السعودية اليوم، والذي نصت به الجوازات لتنفيذا التعليمات الصادرة من الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين، فقد بدأت الإدارة العامة للجوازات في التمديد لصلاحية تأشيرات الإقامة والخروج والعودة، ويأتي هذا التمديد الذي تم إصداره من قبل وزير المالية ضمن جهود الحكومة المستكملة للتعامل مع آثار وعواقب الوباء الذي اجتاح العالم بأكمله كوفيد -19، ولضمان سلامة المواطنين والمقيمين في نطاق الإجراءات الوقائية والتدابير الوقائية التي تساعد على التخفيف من الأثر الاقتصادي والمالي.

تمديد صلاحية الإقامة وتأشيرات الخروج والعودة

أكدت وزارة الجوازات أن قرار التمديد إلكترونياً، كما سيتم استكمال التمديد تلقائيًا بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني، دون الحاجة إلى مراجعة مقر إدارة الجوازات أو بعثات المملكة في الخارج، وقد نص قرار الملك سلمان بشأن تمديد تأشيرات الزيارة والخروج والعودة على النحو التالي:

يتم تمديد صلاحية تأشيرات الإقامة والدخول للأجانب المقيمين في المملكة الذين تم تعليق دخولهم إلى الدول بسبب تفشي جائحة كورونا إلى 1443/06/28، المتوافق مع تاريخ ميلادي 31-1-2022، ولكن يستثنى من ذلك بالفعل في المملكة قبل مغادرتها ممن أكمل جرعتين من التطعيم ضد كورونا. تعمل وزارة الخارجية جاهدة بتمديد صلاحية تأشيرات الزيارة للدول، أو المناطق المعلقة من الدخول بسبب تفشي فيروس كورونا وتوافق فترة صلاحية تأشيرات الزيارة للزوار من المملكة حتى 28-6-1443.

شروط تمديد تأشيرة الخروج والعودة

وأوضحت الجوازات عبر حسابها الرسمي على تويتر لموقع التدوين العالمي، وأنابت اشتراطات تمديد التأشيرة وجاءت علي النحو التالي:

أنه لا يمكن تمديد تأشيرة الخروج والعودة طالما أن فترة هوية المقيم أقل من 90 يومًا. أكدت جوازات السفر السعودية أن تمديد تأشيرة الخروج والعودة يتطلب تجديد هوية مقيم للمدة المطلوبة. وكشفت الجوازات أن صلاحية هوية مقيم هي خمس سنوات من تاريخ إصدارها، وبعدها يتم تجديدها إلكترونيا كل عام من خلال بوابة أبشر.

كيفية تمديد صلاحية الإقامة

يتم تمديد تأشيرة الخروج والعودة إلكترونياً، ولكن هناك متطلبات ومستندات، وخطوات خاصة يجب تباعها ، وهي كالتالي: