التسجيل في مبادرة المكيفات والحصول على الدعم من المبادرات التي يقدمها برنامج حساب مواطن. حيث يتم العمل على تقديم العديد من اوجه الدعم إلى الفقراء ومحدودي الدخل. ويتمثل ذلك في تقديم الدعم على أجهزة المكيفات. وذلك سعياً من المملكة السعودية إلى التكفل بكافة احتياجات المواطن في فترات البرد القارص والحرارة الشديدة. لكن ذلك يكون ضمن عدد من الشروط التي تحددها الدولة.

التسجيل في مبادرة المكيفات والحصول على الدعم

يتمكن المواطن من التسجيل في مبادرة المكيفات من حساب مواطن وذلك من خلال عدد من الخطوات التالية:

في البداية، يقوم المواطن بالدخول على منصة حساب مواطن الإلكترونية.

بعد ذلك، يتم الضغط على زر “تسجيل الدخول على مبادرة أجهزة التكييفات”.

يتم تسجيل الدخول في خدمة دعم المكيفات.

بعد ذلك، يتم اختيار المحلات التجارية المشاركة في مبادرة دعم التكييفات.

ثم يتم التسجيل من خلال تعبئة كافة البيانات المطلوبة.

بعد ذلك، يتم التوجه إلى المتجر الذي يتم من خلاله اختيار المكيف.

يقوم المواطن بالعمل على إدخال رقم الهوية الوطنية، حتى يتم التعرف على

ويكون بذلك قد حصل المواطن على المكيف من خلال دعم حساب مواطن.

شروط التسجيل في خدمة دعم المكيفات

التسجيل في مبادرة المكيفات والحصول على الدعم يكون من خلال عدد من الشروط التي يجب ان تتوفر في المواطن، ومن بينها:

يجب أن يكون المواطن سعودي الجنسية، ذات أصل ومنشأ سعودي.

كما يجب أن يكون المواطن له حساب على منصة حساب مواطن.

ومن جانب أخر، يجب أن يكون المواطن من مستحقي الدعم.

كما يجب أن يكون المواطن من محدودي الدخل، ولا يتعدي دخل المواطن 3000 ريال سعودي.

يجب أن يكون المواطن حاملاً لبطاقة هوية سارية، أو جواز السفر ساري.

المتاجر المشتركة في مباردة المكيفات

هناك عدد من المتاجر المشهورة التي تشارك في مباردة التسجيل في مبادرة المكيفات والحصول على الدعم، من بينها كل مما يلي: