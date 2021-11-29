الاستعلام عن باقي أقساط بنك التسليف برقم الهوية 1443

يبحث الكثيرون من عملاء بنك التسليف عن الاستعلام عن باقي أقساط بنك التسليف ويمكن للجميع من العملاء الاستفسار عن باقي الأقساط من خلال الحساب الشخصي لهم في البنك ومن خلال موقع البنك الإلكتروني ( موقع بنك التنمية الاجتماعية ) من خلال خطوات بسيطة سنتعرف عليها في التقرير التالي.

خطوات الاستعلام عن باقي أقساط بنك التسليف

قم بالدخول على موقع بنك التسليف أو بنك التنمية الاجتماعية.

قم بالدخول بكتابة الاسم ورقم الهوية الشخصية وكلمة المرو.

قم بالضغط على اختيار ما بين الخدمات.

اختار خدمة قروض بنك التسليف.

قم باختيار القرض الذي ترغب في الاستعلام عنه.

ستظهر جميع المعلومات عن عدد وقيمة الأقساط المتبقية.

استفسار عن قسط بنك التنمية الاجتماعية

الدخول إلى موقع بنك التنمية الاجتماعية.

قم بكتابة الاسم أو رقم الهوية لتسجيل الدخول.

كتابة اسم المستخدم والذي قمت بالتسجيل به من قبل.

كتابة الرقم السري و إعادة كتابة رموز التحقق.

قم بالبحث عن قائمة الخدمات.

قم باختيار خدمة قروض بنك التسليف.

قم بتحديد القرض الذي تود الاستفسار عنه.

ستظهر كافة المعلومات عن أقساط الحساب.

يقدم بنك التسليف الكثير من الخدمات لعملاء البنك الجدد والحاليين فمنذ إنشاء البنك وهو يستهدف الأسر ذات الدخول الضعيفة والمتوسطة وقدمت لهم الكثير من القروض التي تتناسب واحتياج تلك الفئات، وكانت القروض عبارة عن قروض للزواج وقروض للسيارات وترميم المنازل وقروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة كما ساهم البنك بشكل كبير في استثمار الطاقة الشبابية وشجع على العمل الحر من خلال الشراكة مع بعض الجهات المختصة لتعليم الشباب والفتيات بعض المهن تمهيد للعمل وتيسير قروض ميسرة لتلك الفئات حتى يستطيع كلاً منهم في كسب عيشة بطريقة كريمة.

شروط الحصول على قرض بنك التنمية

شروط البنك ميسرة وليست معقدة وقد أوضح البنك الشروط التي يجب أن تتوافر في الراغب في الحصول على أحد منتجات البنك وكان على رأس تلك الشروط هو أن يكون طالب القرض سعودي الجنسية، أن يكون ذا دخل لا يتجاوز 10000 ريال أو على حسب ما يقرر البنك وقت طلب القرض، أن يكون المواطن من المقيمين داخل الأراضي السعودية، أن لا يقل السن عن 21 عام ولا يزيد عن 60 مع نهاية آخر قسط من الأقساط.