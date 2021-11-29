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عمر شويل - جدة sbis.hrsd.gov.sa الحد الأدنى لمعاش الضمان كما قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالإعلان عبر حسابها الرسمي على تويتر، وذلك بعد القرار الملكي من جلالة خادم الحرمين الشريفين بتطوير منظومة الضمان الاجتماعي ليتناسب مع رؤية المملكة المستقبلية 2030، وقد قامت عبر حسابها بإطلاق المنصة الجديدة والرابط الأحدث لتسجيل الراغبين في التسجيل الجديد بالمنظومة عبر حساب تويتر، وبدأ المستفيدين من المنظومة والراغبين في التسجيل بالبحث عن الحدود الدنيا من رواتب الضمان وموعد الإعلان عن نتائج الأهلية للمسجلين الجدد ومواعيد استلام رسائل الصرف.

تسجيل sbis.hrsd.gov.sa الحد الأدنى لمعاش الضمان المطور 1443 والحد المانع للاستحقاق

وتعتبر منظومة الضمان بالمملكة من أنجح الأنظمة الاجتماعية في جميع دول العالم حيث تقوم بالعمل المنوط بها على الوجه الأكمل من حيث رعاية الفئات الفقيرة وذوي الدخل المنخفض الذي لا يكفي العيش بكرامة، وخاصة مع ارتفاع أعداد أفراد الاسرة، كما يتم تقديم الدعم للفئات الأكثر ضعفا بالمجتمع وهم فئة المعاقين وكبار السن وغير القادرين على العمل والمطلقات والمهجورات اللاتي ليس لهن معيل، وتقوم العديد من المؤسسات الاجتماعية بتقديم دعم استثنائي لمستفيدي الضمان لصرف أموال الذكاوات، وخاصة في شهر رمضان الكريم.

الفترة الزمنية للتسجيل وتحديث البيانات

تقرر أن يبدا التسجيل في موقع الضمان الجديد في 20 نوفمبر 2021 الموافق 16 ربيع الآخر 1443 ويستمر التسجيل على رابط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية القديم بالتوازي مع المنصة الجديدة التي قامت الوزارة بإطلاقها مساء السبت حتى 23 مايو 2021.

جدول الضمان الاجتماعي الجديد والحد المانع

عدد الأفراد الاستحقاق النقدي شهريا الحد المانع للضمان الاجتماعي شهريا

1 1000 ريال سعودي 2001 ريال 2 1285 ريال سعودي 2570 ريال 3 1570 ريال سعودي 3140 ريال 4 1855 ريال سعودي 3710 ريال 5 2140 ريال سعودي 4280 ريال 6 2420 ريال سعودي 4840 ريال 7 2710 ريال سعودي 5420 ريال 8 3000 ريال سعودي 6000 ريال 9 3280 ريال سعودي 6560 ريال 10 3560 ريال سعودي 7120 ريال 12 3840 ريال سعودي 7680 ريال 13 4130 ريال سعودي 8260 ريال 13 4410 ريال سعودي 8820 ريال 14 4700 ريال سعودي 9400 ريال 15 5000 ريال سعودي 10000 ريال

موعد الإعلان عن نتائج الأهلية وصرف الرواتب الجديدة

يقوم مستفيدي الضمان الاجتماعي من المسجلين بالسنوات السابقة بتحديث البيانات الخاصة بهم ليتم نقلها بشكل تدريجي على المنصة الجديدة للضمان، بينما يقوم المسجلين الجدد للاستفادة من المعاش، بعد استيفاء الشروط اللازمة، بالدخول في مراجعة الأهلية من الوزارة بشكل جيد للتأكد من البيانات وأيضا الاستحقاق، على أن يتم الرد على نتائج الاهلية في شهر ديسمبر ويتم صرف رواتب المستحقين ابتداء من الشهر الأول من العام الجديد 2022، تتيح الوزارة تقديم الاعتراضات في خلال 60 يوم من إعلان نتائج الأهلية.

الحد الأدنى لمعاش الضمان 1443وكيفية احتسابه

تقرر أن يكون الحد الأدنى لمعاش الضمان بالمنظومة الجديدة 1100 ريال سعودي للعائل ومبلغ 550 ريال للفرد في الاسرة، ويتم احتسابه كالتالي:

يتم تحديد معاش المستقل للفرد والاسرة وجمع جميع الدخل الشهري للجميع.

يقوم الفرد بخضم نصف قيمة الدخل 50%.

يتم إضافة المخصوم من الدخل غير المكتسب من دعوم حكومية باستثناء برامج ذوي الإعاقة والبرامج المساندة.

كيفية التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد وتحديث البيانات

تتيح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التسجيل الإلكتروني في رابط الضمان الاجتماعي القديم وأيضا رابط الضمان المطور. يتم تسجيل الدخول برقم الهوية والرقم السري. يقوم المستخدم بتحديث البيانات القديمة. كما يمكن استقبال طلبات جديدة مع قراءة شروط الاستحقاق والالتزام بها.

يكون الرابط الجديد الخاص بالضمان الاجتماعي المطور sbis.hrsd.gov.sa لتسجيل الحالات الجديدة بالطلبات الجديدة لطلب الدعم النقدي من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية كما يقوم المسجلين في الموقع والمنصة من قبل والذين استفادوا من المنظومة من قبل تحدث البيانات الخاصة بهم وخاصة رقم الهاتف النقال، وذلك لاستقبال مراسلات الوزارة أيضا، ويترقب الجميع التعرف على الحد الأدنى لمعاش الضمان المطور 1443 وكذلك جدول الحد المانع للاستحقاق، وتوجد العديد من الأسئلة حول استحقاق المطلقات وأيضا استحقاق الزوج المتزوج من أكثر من زوجة، وقامت المنصة الخاصة بالوزارة على تويتر بالرد على الجميع.

يتم الدخول مباشرة على الرابط الخاص بالضمان الاجتماعي المطور sbis.hrsd.gov.sa لتسجيل بيانات الراغبين في الحصول على الدعم، المسجلين الجد، أو تحديث البيانات الموجودة على منظومة الضمان الاجتماعي من قبل، كما يسعى الراغبين في التسجيل معرفة الحد الأدنى لمعاش الضمان المطور 1443 جدول الحد المانع للاستحقاق، ويكون الحد الأدنى في نظام منظومة الضمان الاجتماعي المطور 1100 ريال سعودي لرب الاسرة و550 ريال للفرد فيها.

شروط الاستفادة من التسجيلات الجديدة للحصول على رواتب الضمان

سكون على المسجلين الجدد التعرف على لائحة الشروط الجديدة كما يتم الإقرار بها كاملة، وهي الاستحقاق والحاجة للدعم بشكل فعلي وأن لا يكون جنسيته أجنبية كما يكون الباحث عن العمل أو العاطل مستمر في البحث عن الفرص الوظيفية الماحة في سوق العمل السعودي ولا يتخلف أو يتقاعس عن الحصول عليها، وتقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتدريب الكوادر من المؤهلات المختلفة وتوفير عدد من الوظائف والمشروعات الصغيرة المناسبة لهم، والذي ياتي ضمن اساسيات عمل النظام الاجتماعي المطور الجديد وهو أن يكون الفرد عامل ونافع لنفسه ووطنه.